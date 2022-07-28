https://uz.sputniknews.ru/20220728/video-chto-budet-s-tsenami-na-toplivo-v-uzbekistane-i-kak-pomojet-birja-26627848.html

Видео: Что будет с ценами на топливо в Узбекистане и как поможет биржа

Видео: Что будет с ценами на топливо в Узбекистане и как поможет биржа

В Европе цены на газ бьют очередные рекорды. Что происходит на топливном рынке Узбекистана и Центральной Азии и каковы его перспективы объясняет эксперт.

2022-07-28T22:30+0500

2022-07-28T22:30+0500

2022-07-28T22:30+0500

видео

топливо

газ

мнение эксперта

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Узбекистан недавно перешел на на биржевые торги нефтепродуктами. Как это повлияет на топливный рынок страны? Ситуацию на энергорынке Узбекистана и Центральной Азии оценил зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.Сможет ли GTL обеспечить страну синтез-нефтью? Что будет с ценами на бензин и дизель? Более подробно об этом, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.

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топливо, газ, мнение эксперта, видео