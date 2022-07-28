https://uz.sputniknews.ru/20220728/vitaliy-denisov-pereshel-v-sogdianu--26610856.html

Виталий Денисов перешел в "Согдиану"

Виталий Денисов перешел в "Согдиану"

Спортсмен шестнадцать лет выступает за сборную республики.

2022-07-28T16:44+0500

2022-07-28T16:44+0500

2022-07-28T16:44+0500

спорт

виталий денисов

переход

согдиана

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Футболист Виталий Денисов перешёл из калининградской "Балтики" в джизакскую "Согдиану". Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Тридцатипятилетний спортсмен подписал соглашение с клубом до конца сезона. Он будет играть в качестве свободного агента. По данным газеты, главный тренер "Согдианы" Улугбек Бакаев был лично заинтересован в переходе Денисова.Ранее футболист выступал за ЦСКА, "Локомотив", "Крылья Советов", "Рубин", "Днепр", "Ротор", "Томь" и "Балтика". С 2006 по 2018 год он выступал за сборную республики, сыграв 72 матча и забив 1 гол.Напомним: Виталий Денисов - узбекистанский футболист. Сын легендарного игрока клуба "Пахтакор" Геннадия Денисова. Читайте также:ФК "Торпедо" подписал контракт с полузащитником сборной УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу победила на чемпионате "CAFA-2022"

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виталий денисов, переход, согдиана