https://uz.sputniknews.ru/20220729/amerikantsy-nashli-polureshenie-problemy-poluprovodnikov-26641022.html

Американцы нашли полурешение проблемы полупроводников

Американцы нашли полурешение проблемы полупроводников

Как создать проблемы себе, всему миру и проиграть стратегическую конкуренцию Китаю?

2022-07-29T13:33+0500

2022-07-29T13:33+0500

2022-07-29T13:33+0500

колумнисты

америка

проблема

решение

китай

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Американские законодатели нам это очень наглядно показывают. Они еще даже не приняли закон "Чипы для Америки" (и тем более его не подписал президент), а все по поводу этого закона уже ругаются. Хотя "все" — это сами американцы, а китайцы, для борьбы с которыми этот закон был предназначен, цитируют недовольных и усмехаются, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.Чипы, они же полупроводники, — сердце любой электроники. Они бывают простые или предельно сложные, для создания которых нужны уникальные знания, уникальные кадры и технологии производства. Когда прежняя администрация США напала на Китай с экономической войной, в Пекине очень быстро выявили свое слабое место — критическую зависимость от США по части самых сложных чипов. И объявили развитие своей базы разработки и создания полупроводников национальным приоритетом — с тех пор неплохо продвинулись по этой части. Но сегодня выясняется: в США считают, что это они критически зависимы от Китая и прочей Азии.Что в таких случаях можно и нужно сделать: а напечатать долларов этак на 250 миллиардов, чтобы создать на американской земле обновленную и мощную индустрию по производству тех самых чипов. И, понятно, запретить американцам покупать эти штуки у Китая и продавать их туда же. Вот это они почти уже и сделали и в ответ получили в лучшем случае кривые усмешки.Здесь нужна справка насчет того, кто от кого и как зависит. И такие справки есть. Вот, например, материал Центра стратегических и международных исследований — почти правительственной структуры, которая обеими руками за тот самый закон насчет чипов для Америки. Ситуацию материал обрисовывает следующим образом: в 1990-м страна делала 40 процентов всех чипов в мире, сегодня — 12. По крайней мере, производство, если не дизайн, ушло в Азию. Кроме Китая это Тайвань и Южная Корея. Главные калифорнийцы из наиболее хай-тековых компаний зависят от Тайваня на 90 процентов. А что такое зависимость — без всякой политики и глобальной конкуренции с Китаем — Америка узнала в ходе "борьбы с пандемией", когда масса цепочек снабжения была всего лишь временно нарушена. И это затормозило множество производств, наподобие автомобильного.Вывод института нам уже знаком: надо пересоздать чиповую базу дома, начиная с исследовательских работ, с упором на самые сложные полупроводники. И строить заводы, заводы… Каждому, кто заявит о готовности взяться за такую работу, дать до трех миллиардов долларов.Между прочим, на первый взгляд ровно тем же занят Китай: инвестирует из бюджета в создание полного цикла — от разработок до производства, от уникальных чипов до самых простых. В чем разница?Получается, что в Китае подход более капиталистический: там поощряется внутренняя и региональная конкуренция в отрасли, а в США — бюрократический, если не сказать советский. И сейчас издание американского фонда "Наследие" выносит еще даже не принятому закону приговор: такой подход подрывает конкурентоспособность страны и создает очередного бюрократического монстра. С какой стати с первоначальных 76 миллиардов закон дошел до тех самых 250? А оттого что решили создать множество наблюдательных советов, комиссий и прочих структур: все они должны на что-то жить. Деньги в конечном счете заплатит налогоплательщик, не считая того, что США и без этих расходов вечный банкрот и должник всем вокруг. А самое смешное, что получатели грантов найдут в законе лазейки, чтобы все равно скооперироваться с тем же Китаем.Это как же и зачем они такое будут делать? Гораздо подробнее высказывается американский китаец, бизнес-аналитик Джордж Ку, которого цитируют пекинские СМИ. Он объясняет, что порочна сама ставка на полное национальное самообеспечение такой отрасли: "Те, кто делает в США чипы, не смогут продавать их главному потребителю, на самый большой в мире рынок — в Китай. Китаю придется ускорить разработку самых сложных чипов, которые он раньше просто покупал в США. В итоге в мире возникнут разные полупроводниковые лагеря, каждый из которых будет нести повышенные расходы и получать меньше прибыли".То есть 250 миллиардов уйдет на появление продукции, которую будет некуда девать, поскольку главным ее потребителем в мире остаются Китай и его друзья. Вдобавок она будет дороже. Но еще до этого китайцы найдут — есть сведения, что уже нашли — все необходимые технологии и обходные пути для получения того, что им нужно. А американские потребители тоже постепенно найдут обходные пути получения более выгодной продукции, иначе проиграют конкуренцию. И это не говоря о том, что в США, возможно, уже нет нужного числа квалифицированных кадров для такой работы, их надо привлекать — догадайтесь, откуда.И если сначала мы будем наблюдать попытки создания двух глобальных полупроводниковых систем, разделенных железным занавесом, систем неприбыльных и неинтересных талантам и частным инвесторам, то потом в железе этом появится множество дырок. И американцы (через посредников) будут просто вынуждены как-то сотрудничать с Азией, а в итоге с Китаем.Однако, между прочим, картина еще сложнее. Дело в том, что такие же попытки предпринимает Евросоюз: там еще с осени прошлого года начали разрабатывать свой закон о чипах, со своими бюрократическими фондами, структурами и расходами. Тоже захотели уйти от критической зависимости — в том числе от США?В целом перед нами славная картина попыток сделать какую-то идейно правильную мировую экономику, где от одних стран зависеть можно, а от других нет. Это напоминает разговоры в некоторых российских кругах о том, станем ли мы старшим или младшим партнером Китая и кто от кого будет зависеть.Но мировая экономика устроена так, что зависимы все от всех. Игнорировать эту очевидность — это примерно как пытаться сегодня повторить методы, которыми товарищ Берия организовывал атомный проект. Но атомная бомба к экономике отношения не имеет, другое дело — атомная энергетика, которая подчиняется уже совсем другим законам. В последней без конкуренции, эффективности и прочих требований рынка не обойтись. И США, пытающиеся насаждать методы Берии, — это смешно.

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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америка, проблема, решение, китай