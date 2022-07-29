https://uz.sputniknews.ru/20220729/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-na-vyxodnyx-26647617.html
Какая погода ждет Узбекистан на выходных
Какая погода ждет Узбекистан на выходных
В Ташкентской и Ферганской областях возможны паводки.
2022-07-29T16:59+0500
2022-07-29T16:59+0500
2022-07-29T17:12+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. По прогнозу синоптиков, до понедельника 1 августа на большей части территории страны будет облачно, осадков не ожидается.Каракалпакстан и Хорезмская область:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. В отдельных районах с пыльным поземком возможно усиление ветра до 15.20 м/с.Температура30 июля и 31 июля днем – +30-35, ночью – +20-25 градусов;Бухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура30 июля и 31 июля днем – 31-36, ночью – 22-27 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Возможен кратковременный дождь в Ташкентской области. Ветер восточный 7-12 м/с. В воскресенье в отдельных районах с пыльным поземком возможно усиление ветра до 17-22м/с.Температура30 июля и 31 июля днем – 32-37, ночью – 20-25 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный7-12 м/с.Температура30 июля днем – +35-40, ночью – +25-30 градусов;31 июля днем – +33-38 градусов, ночью – +23-28;Андижанская, Наманганская и Ферганская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура30 июля днем – +-33-38, ночью – +22-27 градусов;31 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +22-27;По горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с.30 июля и 31 июля днем – +20-25, ночью – +15-20 градусов;
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прогноз погоды
Какая погода ждет Узбекистан на выходных
16:59 29.07.2022 (обновлено: 17:12 29.07.2022)
Синоптики предупреждают, что на выходных в предгорных и горных районах Ташкентской и Ферганской областях возможны селевые потоки и паводки.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. По прогнозу синоптиков, до понедельника 1 августа на большей части территории страны будет облачно, осадков не ожидается.
Каракалпакстан и Хорезмская область:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. В отдельных районах с пыльным поземком возможно усиление ветра до 15.20 м/с.
30 июля и 31 июля днем – +30-35, ночью – +20-25 градусов;
Бухарская и Навоийская области:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
30 июля и 31 июля днем – 31-36, ночью – 22-27 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков. Возможен кратковременный дождь в Ташкентской области. Ветер восточный 7-12 м/с. В воскресенье в отдельных районах с пыльным поземком возможно усиление ветра до 17-22м/с.
30 июля и 31 июля днем – 32-37, ночью – 20-25 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный7-12 м/с.
30 июля днем – +35-40, ночью – +25-30 градусов;
31 июля днем – +33-38 градусов, ночью – +23-28;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
30 июля днем – +-33-38, ночью – +22-27 градусов;
31 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +22-27;
По горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с.
30 июля и 31 июля днем – +20-25, ночью – +15-20 градусов;