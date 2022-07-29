https://uz.sputniknews.ru/20220729/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-na-vyxodnyx-26647617.html

Какая погода ждет Узбекистан на выходных

Какая погода ждет Узбекистан на выходных

В Ташкентской и Ферганской областях возможны паводки.

2022-07-29T16:59+0500

2022-07-29T16:59+0500

2022-07-29T17:12+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. По прогнозу синоптиков, до понедельника 1 августа на большей части территории страны будет облачно, осадков не ожидается.Каракалпакстан и Хорезмская область:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. В отдельных районах с пыльным поземком возможно усиление ветра до 15.20 м/с.Температура30 июля и 31 июля днем – +30-35, ночью – +20-25 градусов;Бухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура30 июля и 31 июля днем – 31-36, ночью – 22-27 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Возможен кратковременный дождь в Ташкентской области. Ветер восточный 7-12 м/с. В воскресенье в отдельных районах с пыльным поземком возможно усиление ветра до 17-22м/с.Температура30 июля и 31 июля днем – 32-37, ночью – 20-25 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный7-12 м/с.Температура30 июля днем – +35-40, ночью – +25-30 градусов;31 июля днем – +33-38 градусов, ночью – +23-28;Андижанская, Наманганская и Ферганская области:Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура30 июля днем – +-33-38, ночью – +22-27 градусов;31 июля днем – +30-35 градусов, ночью – +22-27;По горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с.30 июля и 31 июля днем – +20-25, ночью – +15-20 градусов;

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прогноз погоды