https://uz.sputniknews.ru/20220729/lavrov-otsenil-predsedatelstvo-uzbekistana-v-shos-26640577.html
Лавров оценил председательство Узбекистана в ШОС
Лавров оценил председательство Узбекистана в ШОС
Сергей Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте.
2022-07-29T13:08+0500
2022-07-29T13:08+0500
2022-07-29T13:08+0500
политика
сергей лавров
узбекистан
шос
министры иностранных дел
министр
заседание
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил проведенные по инициативе Узбекистана многочисленные мероприятия в рамках ШОС. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Так российский министр отметил, что такие мероприятия проводились в сфере науки и техники, культуры, здравоохранения, туризма, молодежных контактов. Также он рассказал, что дговорно-правовую базу сотрудничества в рамках Организации пополнят межправительственное соглашение в сфере туризма и меморандум в области музейного дела.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, узбекистан, шос, министры иностранных дел, министр, заседание, ташкент
Лавров оценил председательство Узбекистана в ШОС
Сергей Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил проведенные по инициативе Узбекистана многочисленные мероприятия в рамках ШОС. Об этом сообщает пресс-служба
внешнеполитического ведомства республики.
Так российский министр отметил, что такие мероприятия проводились в сфере науки и техники, культуры, здравоохранения, туризма, молодежных контактов. Также он рассказал, что дговорно-правовую базу сотрудничества в рамках Организации пополнят межправительственное соглашение в сфере туризма и меморандум в области музейного дела.
"Благодаря инициативной работе узбекской стороны сверстан солидный пакет документов в интересах развития транспортной взаимосвязанности, энергетического сотрудничества, "умного" сельского хозяйства, цифровой трансформации, межрегиональных связей, внедрения высоких технологий и инновации", - подчеркнул Лавров.