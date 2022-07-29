https://uz.sputniknews.ru/20220729/lavrov-otsenil-predsedatelstvo-uzbekistana-v-shos-26640577.html

Лавров оценил председательство Узбекистана в ШОС

Лавров оценил председательство Узбекистана в ШОС

Сергей Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте.

2022-07-29T13:08+0500

2022-07-29T13:08+0500

2022-07-29T13:08+0500

политика

сергей лавров

узбекистан

шос

министры иностранных дел

министр

заседание

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил проведенные по инициативе Узбекистана многочисленные мероприятия в рамках ШОС. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Так российский министр отметил, что такие мероприятия проводились в сфере науки и техники, культуры, здравоохранения, туризма, молодежных контактов. Также он рассказал, что дговорно-правовую базу сотрудничества в рамках Организации пополнят межправительственное соглашение в сфере туризма и меморандум в области музейного дела.

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сергей лавров, узбекистан, шос, министры иностранных дел, министр, заседание, ташкент