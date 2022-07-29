https://uz.sputniknews.ru/20220729/lavrov-tsel-ryad-stran-xotyat-prisoedinitsya-k-shos--26644726.html

Глава МИД России Лавров: целый ряд стран хотят присоединиться к ШОС

Глава МИД России Лавров: целый ряд стран хотят присоединиться к ШОС

Глава МИД РФ участвует в пресс-конференции СМИД ШОС.

2022-07-29T15:09+0500

2022-07-29T15:09+0500

2022-07-29T16:17+0500

политика

сергей лавров

мид рф

шос

заседание

россия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Есть целый ряд стран, которые хотят присоединиться к странам-участницам ШОС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Также глава российского МИД отметил, что Иран еще в прошлом году получил статус официального кандидата и начал процесс полноправного присоединения к организации. Также по белоруской кандидатуре большой консенсус о том, чтобы также запустить процесс ее присоединения к членам ШОС.До самаркандского саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств, добавил Лавров.

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сергей лавров, мид рф, шос, заседание, россия, ташкент