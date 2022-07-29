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Глава МИД России Лавров: целый ряд стран хотят присоединиться к ШОС
Глава МИД России Лавров: целый ряд стран хотят присоединиться к ШОС
Глава МИД РФ участвует в пресс-конференции СМИД ШОС.
2022-07-29T15:09+0500
2022-07-29T15:09+0500
2022-07-29T16:17+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Есть целый ряд стран, которые хотят присоединиться к странам-участницам ШОС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Также глава российского МИД отметил, что Иран еще в прошлом году получил статус официального кандидата и начал процесс полноправного присоединения к организации. Также по белоруской кандидатуре большой консенсус о том, чтобы также запустить процесс ее присоединения к членам ШОС.До самаркандского саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств, добавил Лавров.
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сергей лавров, мид рф, шос, заседание, россия, ташкент
Глава МИД России Лавров: целый ряд стран хотят присоединиться к ШОС
15:09 29.07.2022 (обновлено: 16:17 29.07.2022)
Министр иностранных дел России принял участие в пресс-конференции после заседания СМИД ШОС в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Есть целый ряд стран, которые хотят присоединиться к странам-участницам ШОС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнера по диалогу. Целый ряд арабских и азиатских стран проявляют интерес, также - Армения, Азербайджан",– сказал министр.
Также глава российского МИД отметил, что Иран еще в прошлом году получил статус официального кандидата и начал процесс полноправного присоединения к организации. Также по белоруской кандидатуре большой консенсус о том, чтобы также запустить процесс ее присоединения к членам ШОС.
До самаркандского саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств, добавил Лавров.