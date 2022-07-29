https://uz.sputniknews.ru/20220729/norov-podelilsya-chto-budet-vklyuchat-v-sebya-samarkandskaya-deklaratsiya-26639394.html
Норов поделился, что отразит Самаркандская декларация
Норов поделился, что отразит Самаркандская декларация
О том, что будет отражено в главном политическом документе предстоящего саммита в Самарканде - читайте в нашем материале.
2022-07-29T12:41+0500
2022-07-29T12:41+0500
2022-07-29T12:56+0500
политика
владимир норов
декларация
самарканд
документы
саммит
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Национальные координаторы согласовали большой пакет документов предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября этого года, приводит слова и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова корреспондент Sputnik.По заявлению главы узбекистанского МИД, данный пакет документов призван продемонстрировать динамичное развитие ШОС, растущий потенциал Организации и ее способность адекватно и эффективно отвечать на современные вызовы.Также дипломат сообщил, что в ходе заседания Совета глав-государств ШОС обсудят комплексный план по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, концепции транспортной взаимосвязанности, а также программы промышленной кооперации.
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владимир норов, декларация, самарканд, документы, саммит
Норов поделился, что отразит Самаркандская декларация
12:41 29.07.2022 (обновлено: 12:56 29.07.2022)
О том, что будет отражено в главном политическом документе предстоящего саммита в Самарканде - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Национальные координаторы согласовали большой пакет документов предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября этого года, приводит слова и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова корреспондент Sputnik.
По заявлению главы узбекистанского МИД, данный пакет документов призван продемонстрировать динамичное развитие ШОС, растущий потенциал Организации и ее способность адекватно и эффективно отвечать на современные вызовы.
"В проекте главного политического документа саммита "Самаркандская декларация" отражены консолидированные позиции наших стран к наиболее важным региональным и глобальным вопросам. Обозначены совместные подходы к дальнейшему совершенствованию практического сотрудничества, обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, усилению транспортной взаимосвязанности, а также углублению культурного диалога", - подчеркнул Норов.
Также дипломат сообщил, что в ходе заседания Совета глав-государств ШОС обсудят комплексный план по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, концепции транспортной взаимосвязанности, а также программы промышленной кооперации.