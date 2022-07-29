https://uz.sputniknews.ru/20220729/norov-podelilsya-chto-budet-vklyuchat-v-sebya-samarkandskaya-deklaratsiya-26639394.html

Норов поделился, что отразит Самаркандская декларация

Норов поделился, что отразит Самаркандская декларация

О том, что будет отражено в главном политическом документе предстоящего саммита в Самарканде - читайте в нашем материале.

2022-07-29T12:41+0500

2022-07-29T12:41+0500

2022-07-29T12:56+0500

политика

владимир норов

декларация

самарканд

документы

саммит

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Национальные координаторы согласовали большой пакет документов предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября этого года, приводит слова и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова корреспондент Sputnik.По заявлению главы узбекистанского МИД, данный пакет документов призван продемонстрировать динамичное развитие ШОС, растущий потенциал Организации и ее способность адекватно и эффективно отвечать на современные вызовы.Также дипломат сообщил, что в ходе заседания Совета глав-государств ШОС обсудят комплексный план по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, концепции транспортной взаимосвязанности, а также программы промышленной кооперации.

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владимир норов, декларация, самарканд, документы, саммит