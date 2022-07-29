https://uz.sputniknews.ru/20220729/norov-rasskazal-kto-primet-uchastie-v-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos-26638293.html

Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

Очередной саммит лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.

2022-07-29T12:13+0500

2022-07-29T12:13+0500

2022-07-29T12:16+0500

политика

владимир норов

заседание

глава государства

шос

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. И.о. главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества рассказал, кто примет участие в предстоящем саммите ШОС в сентябре. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, по словам Норова, участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде, подтвердили лидеры стран-членов Организации. Кроме них, в саммите примут участие главы государств-наблюдателей: Беларуси, Ирана и Монголии. Также в качестве гостя участие в заседании поучаствует президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Кроме этого, подтверждение об участии получены от заместителя генсека ООН по политическим вопросам и руководителей исполнительных органов АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других.Также Норов выразил признательность государствам-членам Организации за поддержку предложения Узбекистана пригласить к участию в предстоящем саммите наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

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владимир норов, заседание, глава государства, шос