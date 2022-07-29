https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-tashkente-nachalo-svoyu-rabotu-zasedanie-soveta-ministrov-inostrannyx-del-stran-shos-26636370.html
В Ташкенте началось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС
В Ташкенте началось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС
Встреча СМИД ШОС является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, который пройдет в сентябре в Самарканде.
2022-07-29T11:38+0500
2022-07-29T11:38+0500
2022-07-29T11:51+0500
политика
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министр
министры иностранных дел
заседание
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Ташкенте стартовало заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Перед заседанием прошла церемония совместного фотографирования, в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Известно, что и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов открыл заседание СМИД. Он сообщил, что на сегодняшний день под председательством Узбекистана, во взаимодействии с партнерами проведено свыше 70 крупных мероприятий, 15 из них - министерского уровня. Также Норов отметил, что данные мероприятия были нацелены на полноценное раскрытие большого потенциала многопланового сотрудничества в рамках ШОС на новом этапе её развития.Также Норов подчеркнул, что несмотря на постпандемические трудности и сложный международный контекст, ШОС продолжает оставаться востребованной и эффективной площадкой для прямого общения, поддержания межгосударственного диалога по многим ключевым вопросам, а также способствует решению стоящих перед государствами-членами общих задач.Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что необходимо лубоко проанализировать и по-новому взглянуть на все еще не задействованные резервы ШОС.Кроме этого, Норов заявил, что именно на достижение данных задач направдена инициатива Узбекистана по созданию в Самаркандской области индустриальной зоны "Узбекистан - ШОС".
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ташкент, шос, министр, министры иностранных дел, заседание
В Ташкенте началось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС
11:38 29.07.2022 (обновлено: 11:51 29.07.2022)
Встреча СМИД ШОС является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, который пройдет в сентябре в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Ташкенте стартовало заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Перед заседанием прошла церемония совместного фотографирования, в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств.
По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.
Известно, что и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов открыл заседание СМИД. Он сообщил, что на сегодняшний день под председательством Узбекистана, во взаимодействии с партнерами проведено свыше 70 крупных мероприятий, 15 из них - министерского уровня. Также Норов отметил, что данные мероприятия были нацелены на полноценное раскрытие большого потенциала многопланового сотрудничества в рамках ШОС на новом этапе её развития.
"Это, прежде всего, - наращивание практического взаимодействия по востребованным и перспективным направлениям как промышленная кооперация, внутрирегиональная торговля, транспортная взаимосвязанность, инновации, сокращение бедности, цифровая трансформация, "зеленая экономика", - отметил дипломат.
Также Норов подчеркнул, что несмотря на постпандемические трудности и сложный международный контекст, ШОС продолжает оставаться востребованной и эффективной площадкой для прямого общения, поддержания межгосударственного диалога по многим ключевым вопросам, а также способствует решению стоящих перед государствами-членами общих задач.
Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что необходимо лубоко проанализировать и по-новому взглянуть на все еще не задействованные резервы ШОС.
"Наиболее эффективный путь реализации огромного потенциала нашей Организации – это активизация реального сотрудничества в таких востребованных направлениях как торговля, транспорт, промышленная и технологическая кооперация, цифровая трансформация и искусственный интеллект, "зеленая экономика" и климатическая адаптация", - сообщил дипломат.
Кроме этого, Норов заявил, что именно на достижение данных задач направдена инициатива Узбекистана по созданию в Самаркандской области индустриальной зоны "Узбекистан - ШОС".