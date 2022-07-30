https://uz.sputniknews.ru/20220730/okopy-na-detskoy-ploschadke-i-ruiny-domov-kak-vyglyadyat-osvobojdennye-goroda-lnr---video--26654050.html

Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео

Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео

Лисичанск и Северодонецк постепенно возвращаются к мирной жизни. Как сегодня выглядят города и что оставили после себя силы ВСУ – в сюжете Sputnik.

2022-07-30T11:20+0500

2022-07-30T11:20+0500

2022-07-30T11:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

журналисты

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В города Луганской Народной Республики – Северодонецк и Лисичанск – постепенно возвращается мирная жизнь. Корреспонденты Sputnik побывали на освобожденных территориях и пообщались с мирными жителями.В городе много разрушений – силы ВСУ располагались среди жилых домов, рыли окопы на детских площадках и возле многоэтажек.О том, как сейчас выглядят Лисичанск и Северодонецк и что думают мирные жители – в видеосюжете Sputnik.

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