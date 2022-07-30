Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220730/okopy-na-detskoy-ploschadke-i-ruiny-domov-kak-vyglyadyat-osvobojdennye-goroda-lnr---video--26654050.html
Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео
Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео
Лисичанск и Северодонецк постепенно возвращаются к мирной жизни. Как сегодня выглядят города и что оставили после себя силы ВСУ – в сюжете Sputnik.
2022-07-30T11:20+0500
2022-07-30T11:20+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26649046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4aeed38c60a210bfc273344fdd69865.jpg
В города Луганской Народной Республики – Северодонецк и Лисичанск – постепенно возвращается мирная жизнь. Корреспонденты Sputnik побывали на освобожденных территориях и пообщались с мирными жителями.В городе много разрушений – силы ВСУ располагались среди жилых домов, рыли окопы на детских площадках и возле многоэтажек.О том, как сейчас выглядят Лисичанск и Северодонецк и что думают мирные жители – в видеосюжете Sputnik.
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26649046_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_744c01e446eb7f2d6c5704312fef2dc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лнр, журналисты, видео

Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео

11:20 30.07.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Лисичанск и Северодонецк постепенно возвращаются к мирной жизни. Как сегодня выглядят города и что оставили после себя силы ВСУ – в сюжете Sputnik.
В города Луганской Народной Республики – Северодонецк и Лисичанск – постепенно возвращается мирная жизнь. Корреспонденты Sputnik побывали на освобожденных территориях и пообщались с мирными жителями.
"Мне больно за город. И больно за то, что здесь происходило. Очень больно. Было жалко до ужаса. Не то что жалко, я не знаю, как это правильно сказать. Это не передашь просто-напросто", - рассказывает одна из жительниц Северодонецка.
В городе много разрушений – силы ВСУ располагались среди жилых домов, рыли окопы на детских площадках и возле многоэтажек.
О том, как сейчас выглядят Лисичанск и Северодонецк и что думают мирные жители – в видеосюжете Sputnik.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0