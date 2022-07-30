https://uz.sputniknews.ru/20220730/okopy-na-detskoy-ploschadke-i-ruiny-domov-kak-vyglyadyat-osvobojdennye-goroda-lnr---video--26654050.html
Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео
Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео
Лисичанск и Северодонецк постепенно возвращаются к мирной жизни. Как сегодня выглядят города и что оставили после себя силы ВСУ – в сюжете Sputnik.
2022-07-30T11:20+0500
2022-07-30T11:20+0500
2022-07-30T11:20+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26649046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4aeed38c60a210bfc273344fdd69865.jpg
В города Луганской Народной Республики – Северодонецк и Лисичанск – постепенно возвращается мирная жизнь. Корреспонденты Sputnik побывали на освобожденных территориях и пообщались с мирными жителями.В городе много разрушений – силы ВСУ располагались среди жилых домов, рыли окопы на детских площадках и возле многоэтажек.О том, как сейчас выглядят Лисичанск и Северодонецк и что думают мирные жители – в видеосюжете Sputnik.
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26649046_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_744c01e446eb7f2d6c5704312fef2dc4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лнр, журналисты, видео
Окопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видео
Лисичанск и Северодонецк постепенно возвращаются к мирной жизни. Как сегодня выглядят города и что оставили после себя силы ВСУ – в сюжете Sputnik.
В города Луганской Народной Республики – Северодонецк и Лисичанск – постепенно возвращается мирная жизнь. Корреспонденты Sputnik побывали на освобожденных территориях и пообщались с мирными жителями.
"Мне больно за город. И больно за то, что здесь происходило. Очень больно. Было жалко до ужаса. Не то что жалко, я не знаю, как это правильно сказать. Это не передашь просто-напросто", - рассказывает одна из жительниц Северодонецка.
В городе много разрушений – силы ВСУ располагались среди жилых домов, рыли окопы на детских площадках и возле многоэтажек.
О том, как сейчас выглядят Лисичанск и Северодонецк и что думают мирные жители – в видеосюжете Sputnik
.