https://uz.sputniknews.ru/20220801/kakaya-pogoda-budet-v-uzbekistane-1-avgusta-26697796.html
Какая погода будет в Узбекистане 1 августа
Какая погода будет в Узбекистане 1 августа
Синоптики предупреждает, что по предгорным и горным районам трех областей республики возможен сход селей и паводков – подробности.
2022-08-01T07:48+0500
2022-08-01T07:48+0500
2022-08-01T07:48+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градусов, днем 32-37 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градуса, днем 32-37 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28 градусов, днем 34-39 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районы:Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и усиление ветра. Температура ночью 15-20 градусов, днем 20-25 градусов.Напомним, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.Читайте также: На Иссык-Куле выпал град — видеоМодный хиджаб: в Иране прошла выставка одежды — фото
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прогноз погоды, узгидромет
Какая погода будет в Узбекистане 1 августа
Синоптики предупреждает, что по предгорным и горным районам трех областей республики возможен сход селей и паводков – подробности.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik
. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область:
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.
Бухарская и Навоийская области:
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градусов, днем 32-37 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градуса, днем 32-37 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28 градусов, днем 34-39 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области:
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.
Горные и предгорные районы:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и усиление ветра. Температура ночью 15-20 градусов, днем 20-25 градусов.
Напомним, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:
Ташкентская область — Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрен и Алмалык;
Наманганская область — Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область — Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы.
В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.