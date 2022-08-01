https://uz.sputniknews.ru/20220801/kakaya-pogoda-budet-v-uzbekistane-1-avgusta-26697796.html

Какая погода будет в Узбекистане 1 августа

Какая погода будет в Узбекистане 1 августа

Синоптики предупреждает, что по предгорным и горным районам трех областей республики возможен сход селей и паводков – подробности.

2022-08-01T07:48+0500

2022-08-01T07:48+0500

2022-08-01T07:48+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градусов, днем 32-37 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градуса, днем 32-37 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28 градусов, днем 34-39 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районы:Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и усиление ветра. Температура ночью 15-20 градусов, днем 20-25 градусов.Напомним, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.Читайте также: На Иссык-Куле выпал град — видеоМодный хиджаб: в Иране прошла выставка одежды — фото

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