https://uz.sputniknews.ru/20220801/romeo-i-djulettu-afanasevskoy-epoxi-nashli-ryadom-s-tyurkskim-kurganom-26722163.html

"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом

"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом

Неожиданную находку обнаружили участники Международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022".

2022-08-01T16:35+0500

2022-08-01T16:35+0500

2022-08-01T16:35+0500

культура

алтай

находка

экспедиция

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В ходе раскопок большого погребального комплекса в Чарышском районе Алтайского края, где ранее были обнаружены тюркские погребения, ученые нашли сооружение с захоронением подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте 10-12 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Алтайского государственного университета (АлтГУ). Результаты экспедиции прокомментировали эксперты Узбекистана.По словам ученых, самую интересную находку обнаружили на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад, а теперь вернулись к нему в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая".Археологи обнаружили мегалитическое погребальное сооружение из крупных каменных плит высотой до полутора метров. Специалисты ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера. Но совершенно неожиданно они обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10-12 лет.По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса, погребение необычно тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.Были ли они родственниками, и точно ли они разнополые в дальнейшем будут выяснять антропологи и генетики.При раскопках курганов также были обнаружены предметы быта, орудия труда и наконечники стрел.Экспедиция состоялась в начале июля в Чарышском районе Алтайского края при участии при участии ученых из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгырова университета (Республика Казахстан). Ее целью было найти захоронения тюркского времени среди разновременных курганов древнего могильника в устье реки Теплая.Поиски планируют возобновить через год. А в этом году археологические работы по следам древних тюрков Большого Алтая продолжатся в Восточном Казахстане, где есть большие шансы найти аналогичные погребения эпохи средневековья.

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алтай, находка, экспедиция, археологические раскопки