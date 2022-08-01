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"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом
"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом
Неожиданную находку обнаружили участники Международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022".
2022-08-01T16:35+0500
2022-08-01T16:35+0500
культура
алтай
находка
экспедиция
археологические раскопки
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В ходе раскопок большого погребального комплекса в Чарышском районе Алтайского края, где ранее были обнаружены тюркские погребения, ученые нашли сооружение с захоронением подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте 10-12 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Алтайского государственного университета (АлтГУ). Результаты экспедиции прокомментировали эксперты Узбекистана.По словам ученых, самую интересную находку обнаружили на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад, а теперь вернулись к нему в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая".Археологи обнаружили мегалитическое погребальное сооружение из крупных каменных плит высотой до полутора метров. Специалисты ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера. Но совершенно неожиданно они обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10-12 лет.По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса, погребение необычно тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.Были ли они родственниками, и точно ли они разнополые в дальнейшем будут выяснять антропологи и генетики.При раскопках курганов также были обнаружены предметы быта, орудия труда и наконечники стрел.Экспедиция состоялась в начале июля в Чарышском районе Алтайского края при участии при участии ученых из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгырова университета (Республика Казахстан). Ее целью было найти захоронения тюркского времени среди разновременных курганов древнего могильника в устье реки Теплая.Поиски планируют возобновить через год. А в этом году археологические работы по следам древних тюрков Большого Алтая продолжатся в Восточном Казахстане, где есть большие шансы найти аналогичные погребения эпохи средневековья.
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алтай, находка, экспедиция, археологические раскопки

"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом

16:35 01.08.2022
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв Общий вид погребения афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
Общий вид погребения афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв
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Неожиданную находку обнаружили участники Международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022".
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В ходе раскопок большого погребального комплекса в Чарышском районе Алтайского края, где ранее были обнаружены тюркские погребения, ученые нашли сооружение с захоронением подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте 10-12 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Алтайского государственного университета (АлтГУ). Результаты экспедиции прокомментировали эксперты Узбекистана.
© Алтайский государственный университет/Виолетта СайбертИдет разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
Идет разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
Идет разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Виолетта Сайберт
По словам ученых, самую интересную находку обнаружили на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад, а теперь вернулись к нему в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая".
"Алтай очень богат на памятники афанасьевской культуры. Найденные на могильнике Усть-Теплая предметы, безусловно, представляют интерес и требуют своего дальнейшего исследования", – отметила профессор кафедры археологии Самаркандского университета Нонна Аванесова.
Археологи обнаружили мегалитическое погребальное сооружение из крупных каменных плит высотой до полутора метров. Специалисты ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера. Но совершенно неожиданно они обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10-12 лет.
© Алтайский государственный университет/Виолетта СайбертМогила "Ромео и Джульетты" афанасьевской эпохи, Малая Татарка
Могила Ромео и Джульетты афанасьевской эпохи, Малая Татарка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
Могила "Ромео и Джульетты" афанасьевской эпохи, Малая Татарка
© Алтайский государственный университет/Виолетта Сайберт
"Они были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами, их сопровождало по одному горшку, один из них очень маленький, необычной формы. На левой руке у каждого из подростков был браслет из пастовых бусин, по всей видимости, из минералов. Браслеты абсолютно одинаковые, и отличаются формой только одной бусины, – рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии, эксперт НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ Сергей Грушин.
По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса, погребение необычно тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.
"Почему для этих детей создали такие крупные трудоемкие конструкции, – мы пока только можем строить предположения. У нас в экспедиции найденных подростков уже окрестили "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", – рассказал Алексей Фрибус.
Были ли они родственниками, и точно ли они разнополые в дальнейшем будут выяснять антропологи и генетики.
"Коллективные погребения в афанасьевскую эпоху – совсем не редкость. Для дальнейшей интерпретации этой "романтической истории" афанасьевских подростков необходимо уточнить их месторасположение в камере: находились ли костяки близко друг к другу или были расположены в противоположных частях камеры, а также многие другие детали. В любом случае, это интересный сюжет и почва для новых изысканий", – прокомментировал находку магистр археологии, докторант кафедры археологии Самаркандского государственного университета Армен Каспаров.
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв Молодые ученые-тюркологи рядом с погребением скифской эпохи на могильнике Усть-Тёплая
Молодые ученые-тюркологи рядом с погребением скифской эпохи на могильнике Усть-Тёплая - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
Молодые ученые-тюркологи рядом с погребением скифской эпохи на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв
При раскопках курганов также были обнаружены предметы быта, орудия труда и наконечники стрел.
"Достаточно интересная находка – крупный курант каменной зернотерки. Скорее всего она также связана с афанасьевской культурой, поскольку на насыпях других памятников в Чарышском районе уже встречались подобные предметы", – рассказал Сергей Грушин.
Экспедиция состоялась в начале июля в Чарышском районе Алтайского края при участии при участии ученых из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгырова университета (Республика Казахстан). Ее целью было найти захоронения тюркского времени среди разновременных курганов древнего могильника в устье реки Теплая.
© Алтайский государственный университет/Виолетта СайбертРазборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
Разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
Разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Виолетта Сайберт
Поиски планируют возобновить через год. А в этом году археологические работы по следам древних тюрков Большого Алтая продолжатся в Восточном Казахстане, где есть большие шансы найти аналогичные погребения эпохи средневековья.
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