"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв Общий вид погребения афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв
Неожиданную находку обнаружили участники Международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022".
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В ходе раскопок большого погребального комплекса в Чарышском районе Алтайского края, где ранее были обнаружены тюркские погребения, ученые нашли сооружение с захоронением подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте 10-12 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Алтайского государственного университета (АлтГУ). Результаты экспедиции прокомментировали эксперты Узбекистана.
© Алтайский государственный университет/Виолетта СайбертИдет разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
Идет разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Виолетта Сайберт
По словам ученых, самую интересную находку обнаружили на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад, а теперь вернулись к нему в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая".
"Алтай очень богат на памятники афанасьевской культуры. Найденные на могильнике Усть-Теплая предметы, безусловно, представляют интерес и требуют своего дальнейшего исследования", – отметила профессор кафедры археологии Самаркандского университета Нонна Аванесова.
Археологи обнаружили мегалитическое погребальное сооружение из крупных каменных плит высотой до полутора метров. Специалисты ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера. Но совершенно неожиданно они обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10-12 лет.
© Алтайский государственный университет/Виолетта СайбертМогила "Ромео и Джульетты" афанасьевской эпохи, Малая Татарка
Могила "Ромео и Джульетты" афанасьевской эпохи, Малая Татарка
© Алтайский государственный университет/Виолетта Сайберт
"Они были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами, их сопровождало по одному горшку, один из них очень маленький, необычной формы. На левой руке у каждого из подростков был браслет из пастовых бусин, по всей видимости, из минералов. Браслеты абсолютно одинаковые, и отличаются формой только одной бусины, – рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии, эксперт НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ Сергей Грушин.
По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса, погребение необычно тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.
"Почему для этих детей создали такие крупные трудоемкие конструкции, – мы пока только можем строить предположения. У нас в экспедиции найденных подростков уже окрестили "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", – рассказал Алексей Фрибус.
Были ли они родственниками, и точно ли они разнополые в дальнейшем будут выяснять антропологи и генетики.
"Коллективные погребения в афанасьевскую эпоху – совсем не редкость. Для дальнейшей интерпретации этой "романтической истории" афанасьевских подростков необходимо уточнить их месторасположение в камере: находились ли костяки близко друг к другу или были расположены в противоположных частях камеры, а также многие другие детали. В любом случае, это интересный сюжет и почва для новых изысканий", – прокомментировал находку магистр археологии, докторант кафедры археологии Самаркандского государственного университета Армен Каспаров.
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв Молодые ученые-тюркологи рядом с погребением скифской эпохи на могильнике Усть-Тёплая
Молодые ученые-тюркологи рядом с погребением скифской эпохи на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Петр Сухачёв
При раскопках курганов также были обнаружены предметы быта, орудия труда и наконечники стрел.
"Достаточно интересная находка – крупный курант каменной зернотерки. Скорее всего она также связана с афанасьевской культурой, поскольку на насыпях других памятников в Чарышском районе уже встречались подобные предметы", – рассказал Сергей Грушин.
Экспедиция состоялась в начале июля в Чарышском районе Алтайского края при участии при участии ученых из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгырова университета (Республика Казахстан). Ее целью было найти захоронения тюркского времени среди разновременных курганов древнего могильника в устье реки Теплая.
© Алтайский государственный университет/Виолетта СайбертРазборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
Разборка насыпи кургана афанасьевского времени на могильнике Усть-Тёплая
© Алтайский государственный университет/Виолетта Сайберт
Поиски планируют возобновить через год. А в этом году археологические работы по следам древних тюрков Большого Алтая продолжатся в Восточном Казахстане, где есть большие шансы найти аналогичные погребения эпохи средневековья.