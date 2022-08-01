https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-xersone-cherez-dnepr-otkrylas-pereprava--video-26726459.html

В Херсоне через Днепр открылась переправа — видео

В Херсоне через Днепр открылась переправа — видео

Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт.

2022-08-01T18:05+0500

2022-08-01T18:05+0500

2022-08-01T18:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, сообщает РИА Новости.Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.Ранее движение по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережной частью области, после очередной атаки украинских войск было перекрыто из-за повреждений пролетов. Власти обещают открыть движение по мосту после устранения угрозы ракетных ударов со стороны Украины.Читайте также:Американский консерватизм перешел в контрнаступление

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