https://uz.sputniknews.ru/20220802/eksport-uzbekistana-v-tsifrax-26773643.html

Экспорт Узбекистана в цифрах

Экспорт Узбекистана в цифрах

В первом полугодии Узбекистан экспортировал за рубеж свыше 800 тысяч тонн плодоовощной продукции. Основным ее покупателем стала Россия.

2022-08-02T21:23+0500

2022-08-02T21:23+0500

2022-08-02T21:23+0500

инфографика

экспорт

узбекистан

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Помимо России узбекские овощи и фрукты импортирует Казахстан и Китай. В общей сложности экспорт этой продукции принес Узбекистану в этом полугодии 500 млн долларов. При этом, по данным Государственного комитета по статистике, этот показатель увеличился относительно прошлого года на 43 млн долларов. Что и сколько экспортирует Узбекистан — в нашей инфографике.

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экспорт, узбекистан, инфографика