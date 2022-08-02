https://uz.sputniknews.ru/20220802/eksport-uzbekistana-v-tsifrax-26773643.html
Экспорт Узбекистана в цифрах
Экспорт Узбекистана в цифрах
В первом полугодии Узбекистан экспортировал за рубеж свыше 800 тысяч тонн плодоовощной продукции. Основным ее покупателем стала Россия.
2022-08-02T21:23+0500
2022-08-02T21:23+0500
2022-08-02T21:23+0500
инфографика
экспорт
узбекистан
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Помимо России узбекские овощи и фрукты импортирует Казахстан и Китай. В общей сложности экспорт этой продукции принес Узбекистану в этом полугодии 500 млн долларов. При этом, по данным Государственного комитета по статистике, этот показатель увеличился относительно прошлого года на 43 млн долларов. Что и сколько экспортирует Узбекистан — в нашей инфографике.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экспорт, узбекистан, инфографика
Экспорт Узбекистана в цифрах
В первом полугодии Узбекистан экспортировал за рубеж свыше 800 тысяч тонн плодоовощной продукции. Основным ее покупателем стала Россия.
Помимо России узбекские овощи и фрукты импортирует Казахстан и Китай. В общей сложности экспорт этой продукции принес Узбекистану в этом полугодии 500 млн долларов.
При этом, по данным Государственного комитета по статистике, этот показатель увеличился относительно прошлого года на 43 млн долларов.
Что и сколько экспортирует Узбекистан — в нашей инфографике.