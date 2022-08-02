https://uz.sputniknews.ru/20220802/kitayskoe-smi-amerika-stolknetsya-s-katastrofoy-26767702.html
Китайское СМИ: Америка столкнется с катастрофой
Китайское СМИ: Америка столкнется с катастрофой
Комментарий китайскому изданию дал американский специалист по внешним коммуникациям Кит Лэмб.
2022-08-02T18:55+0500
2022-08-02T18:55+0500
2022-08-02T18:55+0500
политика
америка
катастрофа
сша
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китай
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой катастрофу. Об этом пишет для китайского издания CGTN американский специалист по внешним коммуникациям, выпускник Оксфорда со степенью магистра в области современных китайских исследований Кит Лэмб.Так, в случае визита Пелоси станет самым высокопоставленным американским политиком, который посетит Тайвань со времен визита ее предшественника Ньюта Гингрича в 1997 году.Эксперт отмечает, что данный визит нельзя рассматривать как личный.По словам эксперта, политика одного Китая признает существование только одного китайского правительства. Таким образом, визит спикера палаты представителей "посылает опасный неоднозначный сигнал", который в лучшем случае демонстрирует неуважение к суверенитету КНР, а в худшем предполагает, что Вашингтон пытается сорвать мирное воссоединение.Также Лэмб подчеркнул, что экономика Тайваня тесно связана с материковым Китаем и Гонконгом, на долю которого приходится около 50% тайваньского экспорта. При этом, данный показатель будет лишь расти по мере того, как Китай и остальная часть Восточной Азии будут продолжать развиваться вместе. Кроме этого, основная государственная политика КНР "Одна страна, две системы", где "Одна страна" означает защиту национального суверенитета, безопасности и единства, а "две системы" - это обязательство страны, основанное на уважении к истории Гонконга, Макао и Тайваня, гарантирует, что тайваньская система управления будет под защитой.По мнению эксперта, США мало заботятся о жителях Тайваня, так как именно жители острова окажутся на передовой любого потенциального геополитического конфликта в регионе, который может разгореться из-за просчета американской стороны. Он отмечает, что в связи с "пощечиной Пелоси" Пекин имеет полное право дать соответствующий ответ, который, как ожидаемо, примет форму серьезных военных учений.Американский специалист по внешним коммуникациям особо выделяет, что поездка Пелоси — это тщательно спланированный стратегический гамбит. Помимо этого, он не исключает вариант, что Пелоси преследует и личные интересы. Лэмб рассказывает, что среди нынешних политических элит США есть те, которые хотят превзойти Китай в технологическом плане, особенно в производстве микросхем, отрасли, где Тайвань занимает лидирующую позицию. По его словам, возможно, Пелоси стремится также "выпотрошить тайваньскую технологическую отрасль", направив экспорт в США до воссоединения региона с материковым Китаем.Лэмб также утверждает, что США, несомненно, желали бы удержать Тайвань в своей орбите с целью сдерживания Китая путем его раздела. Однако этот американский доминирующий статус-кво – фантазия, утверждает Лэмб, и она не может длиться вечно. Также он выражает мнение, что Соединенные Штаты обязательно попытаются воспрепятствовать мирному воссоединению и предпочтут начать "раннюю войну", нанеся Китая упреждающий удар. Таким образом, визит Пелоси является показателем "продуманной стратегии" по воздействию на Китай.
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америка, катастрофа, сша, сми, китай
Китайское СМИ: Америка столкнется с катастрофой
Комментарий китайскому изданию дал американский специалист по внешним коммуникациям Кит Лэмб.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой катастрофу. Об этом пишет для китайского издания CGTN
американский специалист по внешним коммуникациям, выпускник Оксфорда со степенью магистра в области современных китайских исследований Кит Лэмб.
Так, в случае визита Пелоси станет самым высокопоставленным американским политиком, который посетит Тайвань со времен визита ее предшественника Ньюта Гингрича в 1997 году.
Эксперт отмечает, что данный визит нельзя рассматривать как личный.
"Следовательно, визит Пелоси представляет собой пощечину политике одного Китая, который был краеугольным камнем китайско-американских отношений, а также мира и экономического развития в Восточной Азии", – заявляет Лэмб.
По словам эксперта, политика одного Китая признает существование только одного китайского правительства. Таким образом, визит спикера палаты представителей "посылает опасный неоднозначный сигнал", который в лучшем случае демонстрирует неуважение к суверенитету КНР, а в худшем предполагает, что Вашингтон пытается сорвать мирное воссоединение.
Также Лэмб подчеркнул, что экономика Тайваня тесно связана с материковым Китаем и Гонконгом, на долю которого приходится около 50% тайваньского экспорта. При этом, данный показатель будет лишь расти по мере того, как Китай и остальная часть Восточной Азии будут продолжать развиваться вместе.
Кроме этого, основная государственная политика КНР "Одна страна, две системы", где "Одна страна" означает защиту национального суверенитета, безопасности и единства, а "две системы" - это обязательство страны, основанное на уважении к истории Гонконга, Макао и Тайваня, гарантирует, что тайваньская система управления будет под защитой.
По мнению эксперта, США мало заботятся о жителях Тайваня, так как именно жители острова окажутся на передовой любого потенциального геополитического конфликта в регионе, который может разгореться из-за просчета американской стороны. Он отмечает, что в связи с "пощечиной Пелоси" Пекин имеет полное право дать соответствующий ответ, который, как ожидаемо, примет форму серьезных военных учений.
"Такой военный ответ не будет чрезмерной реакцией, учитывая, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в Тайвань, чтобы скоординироваться по времени с визитом Пелоси", – заявляет Лэмб.
Американский специалист по внешним коммуникациям особо выделяет, что поездка Пелоси — это тщательно спланированный стратегический гамбит.
"Если это так, что это за гамбит? Заявления о защите демократии и свободы должны быть отброшены в сторону, поскольку история наглядно демонстрирует, что подобные заявления всегда имеют соответствующие имперские цели, которые действуют как движущая сила этого общественного имиджа", – задается вопросом Лэмб.
Помимо этого, он не исключает вариант, что Пелоси преследует и личные интересы. Лэмб рассказывает, что среди нынешних политических элит США есть те, которые хотят превзойти Китай в технологическом плане, особенно в производстве микросхем, отрасли, где Тайвань занимает лидирующую позицию. По его словам, возможно, Пелоси стремится также "выпотрошить тайваньскую технологическую отрасль", направив экспорт в США до воссоединения региона с материковым Китаем.
Лэмб также утверждает, что США, несомненно, желали бы удержать Тайвань в своей орбите с целью сдерживания Китая путем его раздела.
"Геополитически объединенный Китай будет иметь доступ к первой цепи островов. Такое положение дел пробьет брешь в американской стратегии Римленда. Именно ее используют Штаты для поддержания своей гегемонии, контролируя края континентов с помощью военно-морской проекции", – рассуждает эксперт.
Однако этот американский доминирующий статус-кво – фантазия, утверждает Лэмб, и она не может длиться вечно. Также он выражает мнение, что Соединенные Штаты обязательно попытаются воспрепятствовать мирному воссоединению и предпочтут начать "раннюю войну", нанеся Китая упреждающий удар. Таким образом, визит Пелоси является показателем "продуманной стратегии" по воздействию на Китай.
"Для американской политической элиты подобный конфликт предоставит еще одну возможность "пожинать плоды войны". Вся Азия будет находиться в упадке, а США постараются использовать ситуацию так, чтобы сохранить свою относительную гегемонию. Остальной мир также неизбежно пострадает не только экономически – при распространении конфликта всему миру грозит ядерная катастрофа", - заключает эксперт.