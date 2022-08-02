https://uz.sputniknews.ru/20220802/kitayskoe-smi-amerika-stolknetsya-s-katastrofoy-26767702.html

Китайское СМИ: Америка столкнется с катастрофой

Китайское СМИ: Америка столкнется с катастрофой

Комментарий китайскому изданию дал американский специалист по внешним коммуникациям Кит Лэмб.

2022-08-02T18:55+0500

2022-08-02T18:55+0500

2022-08-02T18:55+0500

политика

америка

катастрофа

сша

сми

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/01/26720146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60d951bea3edf27d6aa43ba064247886.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой катастрофу. Об этом пишет для китайского издания CGTN американский специалист по внешним коммуникациям, выпускник Оксфорда со степенью магистра в области современных китайских исследований Кит Лэмб.Так, в случае визита Пелоси станет самым высокопоставленным американским политиком, который посетит Тайвань со времен визита ее предшественника Ньюта Гингрича в 1997 году.Эксперт отмечает, что данный визит нельзя рассматривать как личный.По словам эксперта, политика одного Китая признает существование только одного китайского правительства. Таким образом, визит спикера палаты представителей "посылает опасный неоднозначный сигнал", который в лучшем случае демонстрирует неуважение к суверенитету КНР, а в худшем предполагает, что Вашингтон пытается сорвать мирное воссоединение.Также Лэмб подчеркнул, что экономика Тайваня тесно связана с материковым Китаем и Гонконгом, на долю которого приходится около 50% тайваньского экспорта. При этом, данный показатель будет лишь расти по мере того, как Китай и остальная часть Восточной Азии будут продолжать развиваться вместе. Кроме этого, основная государственная политика КНР "Одна страна, две системы", где "Одна страна" означает защиту национального суверенитета, безопасности и единства, а "две системы" - это обязательство страны, основанное на уважении к истории Гонконга, Макао и Тайваня, гарантирует, что тайваньская система управления будет под защитой.По мнению эксперта, США мало заботятся о жителях Тайваня, так как именно жители острова окажутся на передовой любого потенциального геополитического конфликта в регионе, который может разгореться из-за просчета американской стороны. Он отмечает, что в связи с "пощечиной Пелоси" Пекин имеет полное право дать соответствующий ответ, который, как ожидаемо, примет форму серьезных военных учений.Американский специалист по внешним коммуникациям особо выделяет, что поездка Пелоси — это тщательно спланированный стратегический гамбит. Помимо этого, он не исключает вариант, что Пелоси преследует и личные интересы. Лэмб рассказывает, что среди нынешних политических элит США есть те, которые хотят превзойти Китай в технологическом плане, особенно в производстве микросхем, отрасли, где Тайвань занимает лидирующую позицию. По его словам, возможно, Пелоси стремится также "выпотрошить тайваньскую технологическую отрасль", направив экспорт в США до воссоединения региона с материковым Китаем.Лэмб также утверждает, что США, несомненно, желали бы удержать Тайвань в своей орбите с целью сдерживания Китая путем его раздела. Однако этот американский доминирующий статус-кво – фантазия, утверждает Лэмб, и она не может длиться вечно. Также он выражает мнение, что Соединенные Штаты обязательно попытаются воспрепятствовать мирному воссоединению и предпочтут начать "раннюю войну", нанеся Китая упреждающий удар. Таким образом, визит Пелоси является показателем "продуманной стратегии" по воздействию на Китай.

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

америка, катастрофа, сша, сми, китай