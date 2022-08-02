https://uz.sputniknews.ru/20220802/kozin-nato-vmeshaetsya-v-konflikt-esli-situatsiya-v-kosove-doydet-do-voyny-26743214.html

Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косове дойдет до войны

Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косове дойдет до войны

Вечером 31 июля Балканский регион вновь превратился в "пороховую бочку Европы".

2022-08-02T11:44+0500

2022-08-02T11:44+0500

2022-08-02T11:44+0500

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Сербия и Косово находились на грани военного конфликта, и эта угроза не ушла окончательно, ведь Косово продолжит попытки дестабилизации ситуации, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин.В чем суть вновь разгорающегося конфликта в Косове? Насколько реален военный сценарий его решения? Вмешается ли в конфликт НАТО, и сможет ли Россия помочь сербам? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нато, видео, ситуация, война, европа