https://uz.sputniknews.ru/20220802/na-sammite-shos-tri-strany-mogut-podpisat-soglashenie-po-jeldoroge-26757960.html

На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге

На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге

Норов: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора.

2022-08-02T14:24+0500

2022-08-02T14:24+0500

2022-08-02T15:09+0500

общество

шос

железная дорога

китай

кыргызстан

мид узбекистана

владимир норов

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Соглашение о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан планируется подписать на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре, заявил во вторник и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В Ташкенте во вторник открылась встреча глав МИД, министров торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции."Сегодня мы активно работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. На саммите глав государств ШОС в Самарканде 15-16 сентября планируется подписание соответствующего документа", - сказал Норов на встрече.По его оценке, соединение этого железнодорожного коридора с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть для расширения торговли из Китая в Европу."Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу", - добавил Норов.Читайте также:Шахматистки из Узбекистана выиграли Всемирную олимпиаду в Индии

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шос, железная дорога, китай, кыргызстан, мид узбекистана, владимир норов