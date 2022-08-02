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На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге
На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге
Норов: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора.
2022-08-02T14:24+0500
2022-08-02T14:24+0500
2022-08-02T15:09+0500
общество
шос
железная дорога
китай
кыргызстан
мид узбекистана
владимир норов
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Соглашение о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан планируется подписать на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре, заявил во вторник и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В Ташкенте во вторник открылась встреча глав МИД, министров торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции."Сегодня мы активно работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. На саммите глав государств ШОС в Самарканде 15-16 сентября планируется подписание соответствующего документа", - сказал Норов на встрече.По его оценке, соединение этого железнодорожного коридора с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть для расширения торговли из Китая в Европу."Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу", - добавил Норов.Читайте также:Шахматистки из Узбекистана выиграли Всемирную олимпиаду в Индии
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шос, железная дорога, китай, кыргызстан, мид узбекистана, владимир норов
На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге
14:24 02.08.2022 (обновлено: 15:09 02.08.2022)
Глава МИД объяснил, почему Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Соглашение о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан планируется подписать на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре, заявил во вторник и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
В Ташкенте во вторник открылась встреча глав МИД, министров торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции.
"Сегодня мы активно работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. На саммите глав государств ШОС в Самарканде 15-16 сентября планируется подписание соответствующего документа", - сказал Норов на встрече.
По его оценке, соединение этого железнодорожного коридора с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть для расширения торговли из Китая в Европу.
"Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу", - добавил Норов.