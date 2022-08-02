https://uz.sputniknews.ru/20220802/rossiya-prizvala-ssha-prinyat-novuyu-realnost-i-ne-podryvat-mejdunarodnuyu-bezopasnost-26775145.html
Россия призвала США принять новую реальность и не подрывать международную безопасность
Россия призвала США принять новую реальность и не подрывать международную безопасность
МИД России после визита Нэнси Пелоси на Тайвань призвал Вашингтон признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.
2022-08-02T22:41+0500
2022-08-02T22:41+0500
2022-08-02T22:41+0500
россия
сша
безопасность
тайвань
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25886580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ecedc3cc874fa8d2ab5245f89a194f5.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире.В заявлении российского МИД в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань говорится, что Штаты должны признать новую геополитическую реальность.Пелоси уже прибыла на Тайвань. Этот визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В заявлении МИД России отмечается, что Москва рассматривает этот визит как "явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
россия
сша
тайвань
вашингтон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25886580_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a91c1e7f511d920cfe1c241ea05a38f3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, безопасность, тайвань, вашингтон
Россия призвала США принять новую реальность и не подрывать международную безопасность
МИД России после визита Нэнси Пелоси на Тайвань призвал Вашингтон признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире.
В заявлении российского МИД в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань говорится, что Штаты должны признать новую геополитическую реальность.
"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Пелоси уже прибыла на Тайвань. Этот визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В заявлении МИД России отмечается, что Москва рассматривает этот визит как "явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР".
"Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", — говорится в заявлении.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".