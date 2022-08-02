https://uz.sputniknews.ru/20220802/rossiya-prizvala-ssha-prinyat-novuyu-realnost-i-ne-podryvat-mejdunarodnuyu-bezopasnost-26775145.html

Россия призвала США принять новую реальность и не подрывать международную безопасность

Россия призвала США принять новую реальность и не подрывать международную безопасность

МИД России после визита Нэнси Пелоси на Тайвань призвал Вашингтон признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.

2022-08-02T22:41+0500

2022-08-02T22:41+0500

2022-08-02T22:41+0500

россия

сша

безопасность

тайвань

вашингтон

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире.В заявлении российского МИД в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань говорится, что Штаты должны признать новую геополитическую реальность.Пелоси уже прибыла на Тайвань. Этот визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В заявлении МИД России отмечается, что Москва рассматривает этот визит как "явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

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