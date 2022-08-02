https://uz.sputniknews.ru/20220802/ssha-likvidirovali-lidera-al-kaidy-v-afganistane-26740417.html

США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане

США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане

Подробнее о ликвидации Аймана аз-Завахири читайте в нашем материале.

2022-08-02T08:29+0500

2022-08-02T08:29+0500

2022-08-02T08:29+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. Белый дом подтвердил, что 30 июля США провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой они ликвидировали лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительницы американской администрации.Она уточнила, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена. После убийства "террориста номер один" в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею все эти годы, добавила американская чиновница.При этом чиновница выразила уверенность, что "Талибан"** знал о местонахождении аз-Завахири в Афганистане, несмотря на более ранние заверения о том, что движение не располагает такой информацией. В Вашингтоне, по ее словам, "тщательно взвесили" возможные последствия спецоперации для перспектив развития отношений с "Талибаном"**.Позже президент США Джо Байден заявил, что данная операция ознаменовала собой "успех во всех отношениях", и что террорист был обнаружен силами американской разведки в Кабуле ранее в текущем году.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Спецоперация НАТО в Сербии отложена до сентября

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