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США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане
США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане
Подробнее о ликвидации Аймана аз-Завахири читайте в нашем материале.
2022-08-02T08:29+0500
2022-08-02T08:29+0500
2022-08-02T08:29+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. Белый дом подтвердил, что 30 июля США провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой они ликвидировали лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительницы американской администрации.Она уточнила, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена. После убийства "террориста номер один" в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею все эти годы, добавила американская чиновница.При этом чиновница выразила уверенность, что "Талибан"** знал о местонахождении аз-Завахири в Афганистане, несмотря на более ранние заверения о том, что движение не располагает такой информацией. В Вашингтоне, по ее словам, "тщательно взвесили" возможные последствия спецоперации для перспектив развития отношений с "Талибаном"**.Позже президент США Джо Байден заявил, что данная операция ознаменовала собой "успех во всех отношениях", и что террорист был обнаружен силами американской разведки в Кабуле ранее в текущем году.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Спецоперация НАТО в Сербии отложена до сентября
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сша, афганистан, борьба с терроризмом
США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане
Подробнее о ликвидации Аймана аз-Завахири читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik.
Белый дом подтвердил, что 30 июля США провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой они ликвидировали лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление представительницы американской администрации.
"Тридцатого июля в 21.48 по Североамериканскому восточному времени, или в 06.18 утра 31 июля по кабульскому времени США провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента. Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды"* и привела к его уничтожению", — заявила журналистам на спецбрифинге высокопоставленная представительница Белого дома.
Она уточнила, что речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена. После убийства "террориста номер один" в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею все эти годы, добавила американская чиновница.
"Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — указала представительница американской администрации.
При этом чиновница выразила уверенность, что "Талибан"** знал о местонахождении аз-Завахири в Афганистане, несмотря на более ранние заверения о том, что движение не располагает такой информацией. В Вашингтоне, по ее словам, "тщательно взвесили" возможные последствия спецоперации для перспектив развития отношений с "Талибаном"**.
Позже президент США Джо Байден заявил, что данная операция ознаменовала собой "успех во всех отношениях", и что террорист был обнаружен силами американской разведки в Кабуле ранее в текущем году.
"При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было", — сообщил американский лидер.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность