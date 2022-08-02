Узбекистанские борцы выиграли шесть медалей во Владивостоке – фото
12:38 02.08.2022 (обновлено: 12:41 02.08.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПредставители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Узбекистанцы завершили свое выступление на соревнованиях по вольной борьбе во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали шесть медалей на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Так, пять из семи узбекистанских атлетов пробилисб в финал соревнований, и все из них могли одержать победу.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПредставители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Таким образом, копилку сборной страны золотыми медалями по вольной борьбе пополнили следующие юные спортсмены:
Шохрух Якубов (-38 кг);
Улугбек Рашидов (-44 кг);
Санжарбек Анварбеков (-52 кг);
Дониёр Ибрагимов (-62 кг);
Умар Муйдинов (-68 кг).
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПредставители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Также бронзовую медаль Узбекистану принес Фаррух Жуманазаров в весовой категории до 57 кг.
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.