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Узбекистанские борцы выиграли шесть медалей во Владивостоке – фото
Узбекистанские борцы выиграли шесть медалей во Владивостоке – фото
Узбекистанцы завершили свое выступление на соревнованиях по вольной борьбе во Владивостоке.
2022-08-02T12:38+0500
2022-08-02T12:41+0500
спорт
борьба
медаль
владивосток
узбекистан
узбекистанцы
выступление
соревнования
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали шесть медалей на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, пять из семи узбекистанских атлетов пробилисб в финал соревнований, и все из них могли одержать победу.Таким образом, копилку сборной страны золотыми медалями по вольной борьбе пополнили следующие юные спортсмены:Также бронзовую медаль Узбекистану принес Фаррух Жуманазаров в весовой категории до 57 кг.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.
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борьба, медаль, владивосток, узбекистан, узбекистанцы, выступление, соревнования

Узбекистанские борцы выиграли шесть медалей во Владивостоке – фото

12:38 02.08.2022 (обновлено: 12:41 02.08.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПредставители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх Дети Азии во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанцы завершили свое выступление на соревнованиях по вольной борьбе во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали шесть медалей на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
 Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх Дети Азии во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Так, пять из семи узбекистанских атлетов пробилисб в финал соревнований, и все из них могли одержать победу.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПредставители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх Дети Азии во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Таким образом, копилку сборной страны золотыми медалями по вольной борьбе пополнили следующие юные спортсмены:
Шохрух Якубов (-38 кг);
Улугбек Рашидов (-44 кг);
Санжарбек Анварбеков (-52 кг);
Дониёр Ибрагимов (-62 кг);
Умар Муйдинов (-68 кг).
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПредставители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе пробились в финал соревнований, завоевав 6 медалей на международных спортивных играх Дети Азии во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Также бронзовую медаль Узбекистану принес Фаррух Жуманазаров в весовой категории до 57 кг.
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.
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