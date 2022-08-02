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Узбекистанские борцы выиграли шесть медалей во Владивостоке – фото

Узбекистанские борцы выиграли шесть медалей во Владивостоке – фото

Узбекистанцы завершили свое выступление на соревнованиях по вольной борьбе во Владивостоке.

2022-08-02T12:38+0500

2022-08-02T12:38+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали шесть медалей на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, пять из семи узбекистанских атлетов пробилисб в финал соревнований, и все из них могли одержать победу.Таким образом, копилку сборной страны золотыми медалями по вольной борьбе пополнили следующие юные спортсмены:Также бронзовую медаль Узбекистану принес Фаррух Жуманазаров в весовой категории до 57 кг.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

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борьба, медаль, владивосток, узбекистан, узбекистанцы, выступление, соревнования