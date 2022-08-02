https://uz.sputniknews.ru/20220802/verxovnyy-sud-zapretil-batalon-azov-v-rossii-26764197.html
Верховный суд признал батальон "Азов"* террористической организацией
Верховный суд признал батальон "Азов"* террористической организацией
Против ряда боевиков "Азова" в России уже возбуждали уголовные дела об экстремизме, наемничестве.
2022-08-02T15:44+0500
2022-08-02T15:44+0500
2022-08-02T15:51+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Верховный суд России признал украинский батальон "Азов"* террористической организацией по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.Против ряда боевиков "Азова"* в России ранее уже возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и подобных. Теперь они могут быть привлечены к ответственности как пособники и организаторы террористической организации. Такие статьи предусматривают более серьезные сроки.Таким образом, УК РФ предусматривает для участников срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые добровольно прекратили участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.* Запрещенная в России террористическая организация
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верховный суд россии, суд, верховный суд, россия, уголовное дело, экстремизм
Верховный суд признал батальон "Азов"* террористической организацией
15:44 02.08.2022 (обновлено: 15:51 02.08.2022)
Против ряда боевиков "Азова" в России ранее уже возбуждали уголовные дела об экстремизме, наемничестве.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Верховный суд России признал украинский батальон "Азов"* террористической организацией по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", — огласил решение судья.
Против ряда боевиков "Азова"* в России ранее уже возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и подобных. Теперь они могут быть привлечены к ответственности как пособники и организаторы террористической организации. Такие статьи предусматривают более серьезные сроки.
Таким образом, УК РФ предусматривает для участников срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые добровольно прекратили участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.
* Запрещенная в России террористическая организация