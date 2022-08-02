https://uz.sputniknews.ru/20220802/video-voobsche-bespodobno---turisty-o-festivale-edy-v-tashkente-26767400.html

Видео: "Вообще бесподобно!" - туристы о фестивале еды в Ташкенте

Видео: "Вообще бесподобно!" - туристы о фестивале еды в Ташкенте

В Ташкенте проходит фестиваль еды Tashkent Food Fest. Как проходит вкусный праздник – в нашем видеосюжете.

2022-08-02T20:53+0500

2022-08-02T20:53+0500

2022-08-02T20:53+0500

видео

фестиваль

ташкент

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Горячая самса, аромат жаренного мяса и много весель: в Ташкенте проходит фестиваль еды Tashkent Food Fest. На празднике побывал корреспондент Sputnik.Фестиваль еды собрал гурманов столицы на площади возле Национальной библиотеки. Здесь много туристов из разных стран.Всего на празднике представлено более 60 брендов национальной и европейской кухни. Главным угощением стал плов. Пять видов знаменитого узбекского блюда на фестивале готовят ежедневно.Фестиваль продлится до 7 августа.

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фестиваль, ташкент, видео