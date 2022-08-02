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Видео: "Вообще бесподобно!" - туристы о фестивале еды в Ташкенте
Видео: "Вообще бесподобно!" - туристы о фестивале еды в Ташкенте
В Ташкенте проходит фестиваль еды Tashkent Food Fest. Как проходит вкусный праздник – в нашем видеосюжете.
2022-08-02T20:53+0500
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видео
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Горячая самса, аромат жаренного мяса и много весель: в Ташкенте проходит фестиваль еды Tashkent Food Fest. На празднике побывал корреспондент Sputnik.Фестиваль еды собрал гурманов столицы на площади возле Национальной библиотеки. Здесь много туристов из разных стран.Всего на празднике представлено более 60 брендов национальной и европейской кухни. Главным угощением стал плов. Пять видов знаменитого узбекского блюда на фестивале готовят ежедневно.Фестиваль продлится до 7 августа.
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Видео: "Вообще бесподобно!" - туристы о фестивале еды в Ташкенте

20:53 02.08.2022
© Sputnik
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В Ташкенте проходит фестиваль еды Tashkent Food Fest. Как проходит вкусный праздник – в нашем видеосюжете.
Горячая самса, аромат жаренного мяса и много весель: в Ташкенте проходит фестиваль еды Tashkent Food Fest. На празднике побывал корреспондент Sputnik.
Фестиваль еды собрал гурманов столицы на площади возле Национальной библиотеки. Здесь много туристов из разных стран.
"Мы сегодня специально из-за самсы приехали. Тесто вообще бесподобное, и мясо, и курица, и все, что хочешь. Бесподобно!", - делится впечатлениями Татьяна, турист из России.
Всего на празднике представлено более 60 брендов национальной и европейской кухни. Главным угощением стал плов. Пять видов знаменитого узбекского блюда на фестивале готовят ежедневно.
Фестиваль продлится до 7 августа.
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