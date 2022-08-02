https://uz.sputniknews.ru/20220802/vostochnyy-goroskop--2023-god-kakogo-jivotnogo-nastupaet-po-kitayskomu-kalendaryu-26774057.html

Восточный гороскоп-2023: год какого животного наступает по китайскому календарю

Восточный гороскоп-2023: год какого животного наступает по китайскому календарю

Согласно китайскому гороскопу, 2023 год станет четвертым годом Лунного цикла – именно он считается самым счастливым.

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гороскоп

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В китайском гороскопе существуют 12 животных, каждое из которых является покровителем определенного года. Почему покровителей лишь 12? Дело в том, что в древности китайцы верили: блага и добродетель приносит планета Юпитер, совершающая оборот вокруг Солнца за 12 лет. Поэтому каждый оборот Юпитера означает новый цикл.2023-й, согласно восточному гороскопу, станет Годом Черного Водяного Кролика или Кота. Начнется он 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024-го. Как его покровительство повлияет на грядущий год – читайте в нашем материале.Характеристика Кролика на 2023 годКак кролик, так и кот – животные на вид мягкие, вальяжные, ласковые. Поэтому и 2023 год сулит спокойствие и гармонию. Кроме этого, кролик умеет заботиться о потомстве, поэтому астрологи считают, что 2023-й благоприятен для вступления в брак и создания семьи. Парам стоит помнить, что в этом году забота о близких должна стать приоритетом.Год Кролика также располагает к установлению дружеского общения – Кролик сам по себе дружелюбен, а стихия Воды означает движение и развитие.Какие знаки восточного гороскопа ждет удача в Год Кролика–2023БыкЧерный Водяной Кролик подарит Быкам возможность начать собственное дело или возглавить важный проект. Результатом всех этих мероприятий станет увеличение доходов при условии, что Бык не будет лениться. Везет свободным Быкам и в любви – встречи с интересными представителями противоположного пола ждут их на протяжении всего года.Тигр2023-й принесет Тиграм покой, отдых и путешествия. Так задумано, ведь 2024 год станет для Тигров периодом прогресса и свершений, а к нему нужно подготовиться. Кроме этого, Кролик будет способствовать семейному счастью Тигров.Кролик (Кот)Хозяину года просто должно везти. Поэтому в 2023 году Кролика ждет гармония повсюду – и на работе, и дома. Особенно в 2023-м повезет одиноким Кроликам – уже с начала года они могут встретить свою любовь.Дракон2023 год станет счастливым для Драконов. Во-первых, их наконец-то по заслугам оценит начальство – успех придет уже в апреле. Поэтому первые три месяца придется потрудиться, а где-то даже и побороться с завистниками, но не переживайте, будьте терпеливы и сохраняйте спокойствие: это лишь проверка на прочность. Зато период с апреля по декабрь включительно – сплошная идиллия.Овца (Коза)В последнее время Овцам не особенно сильно везло, но в 2023 году дела пойдут в гору. На работе удастся найти грамотного и справедливого покровителя, который поможет вам в продвижении карьеры. На личном фронте тоже все хорошо: состоящие в отношениях и семейные Овцы смогут больше времени проводить с любимыми, а свободные должны рассчитывать на судьбоносные встречи весной.Собака2023-й принесет Собаке возможность вступить в брак, причем очень удачный – полный взаимного уважения, любви и гармонии. В 2022 году Собака неустанно работала, поэтому новый год – время собирать урожай, а также возможность заняться собой. В деловой сфере Собаку тоже ждут успехи.Свинья (Кабан)Для Свиньи 2023 год станет временем прорыва – придет долгожданный успех в карьере, воцарится счастливый период в личной сфере. Свободные Свиньи встретят вторую половину, а семейных представителей знака ждет размеренный и счастливый год.

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