https://uz.sputniknews.ru/20220803/kto-priznaet-tayvan-26777470.html
Кто признает Тайвань
Кто признает Тайвань
Независимость Тайваня в мире признают меньше двух десятков стран. В этом списке нет США, которые провоцируют КНР визитом спикера своего Конгресса. Кто официально признает Тайвань — в нашей инфографике.
2022-08-03T09:58+0500
2022-08-03T09:58+0500
2022-08-03T10:13+0500
инфографика
тайвань
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Весь мир затаив дыхание следит за визитом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Этот остров КНР считает неотъемлемой частью своей территории и официально предупреждал Штаты о последствиях, если этот визит совершится.Несмотря на это накануне вечером самолет с Пелоси все же приземлился в аэропорту Тайбэя. Декларируя приверженность принципу единого Китая, Вашингтон в то же время проигнорировал свою официальную позицию.Ведь Штаты, как и большинство стран мира, не признают независимость китайского острова. Это сделали лишь единицы. Кто именно — в нашей инфографике.
тайвань
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тайвань, инфографика
Кто признает Тайвань
09:58 03.08.2022 (обновлено: 10:13 03.08.2022)
Независимость Тайваня в мире признают меньше двух десятков стран. В этом списке нет США, которые провоцируют КНР визитом спикера своего Конгресса. Кто официально признает Тайвань — в нашей инфографике.
Весь мир затаив дыхание следит за визитом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Этот остров КНР считает неотъемлемой частью своей территории и официально предупреждал Штаты о последствиях, если этот визит совершится.
Несмотря на это накануне вечером самолет с Пелоси все же приземлился в аэропорту Тайбэя. Декларируя приверженность принципу единого Китая, Вашингтон в то же время проигнорировал свою официальную позицию.
Ведь Штаты, как и большинство стран мира, не признают независимость китайского острова. Это сделали лишь единицы. Кто именно — в нашей инфографике.