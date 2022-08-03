https://uz.sputniknews.ru/20220803/kto-priznaet-tayvan-26777470.html

Кто признает Тайвань

Кто признает Тайвань

Независимость Тайваня в мире признают меньше двух десятков стран. В этом списке нет США, которые провоцируют КНР визитом спикера своего Конгресса. Кто официально признает Тайвань — в нашей инфографике.

2022-08-03T09:58+0500

2022-08-03T09:58+0500

2022-08-03T10:13+0500

инфографика

тайвань

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Весь мир затаив дыхание следит за визитом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Этот остров КНР считает неотъемлемой частью своей территории и официально предупреждал Штаты о последствиях, если этот визит совершится.Несмотря на это накануне вечером самолет с Пелоси все же приземлился в аэропорту Тайбэя. Декларируя приверженность принципу единого Китая, Вашингтон в то же время проигнорировал свою официальную позицию.Ведь Штаты, как и большинство стран мира, не признают независимость китайского острова. Это сделали лишь единицы. Кто именно — в нашей инфографике.

тайвань

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тайвань, инфографика