https://uz.sputniknews.ru/20220803/obostrenie-situatsii-na-armyano-azerbaydjanskoy-granitse--podrobnosti-26811431.html

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе — подробности

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе — подробности

Российские миротворцы принимают меры для стабилизации ситуации.

2022-08-03T21:46+0500

2022-08-03T21:46+0500

2022-08-03T22:15+0500

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армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Минобороны России отметили обострение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В районе высоты Сарыбаба со стороны ВС Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее в пресс-службе азербайджанского Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе, а также заявили, что в среду армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года и "совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии" на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.По утверждению азербайджанского оборонного ведомства, в результате действий армянской стороны погиб военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглы. Среди высот, взятых в ходе операции, — возвышенность Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и несколько других.На данный момент известно, что в районе пункта Лачина в ходе боевых действий погибли два армянских солдата, еще 14 ранены в ходе ударов беспилотниками. Об этом заявили власти непризнанного Нагорного Карабаха (НКР). Лидер НКР Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации.В настоящее время российский миротворческий контингент совместно с представителями армянской и азербайджанской стороны принимают меры по стабилизации ситуации.Российские миротворцы уже провели патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Кроме этого, продолжаются работы по разминированию объектов и местности. За прошедшие сутки очищено 0,5 га территории, а также обнаружено и обезврежено 23 взрывоопасных предмета.Напомним: в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионеВ свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.

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