https://uz.sputniknews.ru/20220803/pered-vstrechey-s-prezidentom-biznesmenov-vyslushayut-ministry-26808766.html

Перед встречей с президентом бизнесменов выслушают министры

Перед встречей с президентом бизнесменов выслушают министры

Шавкат Мирзиёев поручил министрам провести неделю диалога с бизнесом в преддверии своей встречи с представителями сферы.

2022-08-03T20:05+0500

2022-08-03T20:05+0500

2022-08-03T20:05+0500

общество

президент

бизнесмены

министры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26808586_99:181:1115:752_1920x0_80_0_0_6d838ec20107605bb29ae59c7d1ce6f9.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В середине августа в Узбекистане пройдет неделя диалога министров и хокимов с предпринимателями. Кульминацией этого станет встреча с президентом.По данным пресс-службы главы государства, решение об этом принято в среду на совещании с Шавкатом Мирзиёевым по подготовке к открытому диалогу президента с бизнесом.Как отмечается, для сбора вопросов и предложений предпринимателей созданы республиканский штаб и колл-центр. На сегодняшний день к ним поступило свыше 7,2 тыс предложений и обращений. Большая их часть решается на месте.На совещании глава государства уделил внимание системным проблемам в сфере.Согласно анализу, наибольшую актуальность имеют вопросы кредитования, выделения земли и сооружений, защиты частной собственности, бюрократии при получении лицензий и разрешений, налогового администрирования, инфраструктуры.Президент подчеркнул необходимость взять на особый контроль каждое обращение, особенно вопросы, волнующие малый и средний бизнес.Поручено продолжить выезды в регионы, улучшение условий и упрощение процедур ведения бизнеса на основе изучения проблем и предложений предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы.Открытый диалог главы государства с представителями бизнес-структур пройдет 20 августа. В этот день год назад Мирзиёев провел первую такую встречу.Тогда эта дата была определена в стране Днем предпринимателей и принято решение проводить подобные встречи ежегодно.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, бизнесмены, министры