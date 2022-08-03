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Под Москвой сгорел крупный склад компании Ozon — видео
Под Москвой сгорел крупный склад компании Ozon — видео
Возгорание тушат с вертолетов, на место выехал пожарный поезд. Основная версия — поджог.
2022-08-03T20:29+0500
2022-08-03T20:29+0500
россия
москва
склад
пожар
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области в среду.Площадь возгорания, по данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Официальных подтверждений о погибших пока нет, хотя экстренные службы сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще 13 пострадали.Пожар тушат 100 человек и 30 единиц техники, среди них вертолеты. На место направлен пожарный поезд. По словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, противопожарное водоснабжение на складе оказалось в неудовлетворительном состоянии.В качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог.
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москва, склад, пожар

Под Москвой сгорел крупный склад компании Ozon — видео

20:29 03.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожар на складе OZON в Подмосковье
Пожар на складе OZON в Подмосковье - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Возгорание тушат с вертолетов, на место выехал пожарный поезд. Основная версия — поджог.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области в среду.
Площадь возгорания, по данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.
Официальных подтверждений о погибших пока нет, хотя экстренные службы сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще 13 пострадали.
Пожар тушат 100 человек и 30 единиц техники, среди них вертолеты. На место направлен пожарный поезд.
По словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, противопожарное водоснабжение на складе оказалось в неудовлетворительном состоянии.
"Что касается противопожарного водоснабжения, то оно в крайне неудовлетворительном состоянии. Расчетное наверняка здесь было – на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за 4 километра, за 1,5-4 километра из водоемов", — сказал Чуприян в эфире телеканала "Россия 24".
В качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог.
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