https://uz.sputniknews.ru/20220803/pod-moskvoy-sgorel-krupnyy-sklad-kompanii-ozon--video-26809856.html

Под Москвой сгорел крупный склад компании Ozon — видео

Под Москвой сгорел крупный склад компании Ozon — видео

Возгорание тушат с вертолетов, на место выехал пожарный поезд. Основная версия — поджог.

2022-08-03T20:29+0500

2022-08-03T20:29+0500

2022-08-03T20:29+0500

россия

москва

склад

пожар

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области в среду.Площадь возгорания, по данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Официальных подтверждений о погибших пока нет, хотя экстренные службы сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще 13 пострадали.Пожар тушат 100 человек и 30 единиц техники, среди них вертолеты. На место направлен пожарный поезд. По словам первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, противопожарное водоснабжение на складе оказалось в неудовлетворительном состоянии.В качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог.

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москва, склад, пожар