https://uz.sputniknews.ru/20220803/shtaty-prodemonstrirovali-gotovnost-raznesti-ves-mir-v-pux-i-prax-26793900.html

Штаты продемонстрировали готовность разнести весь мир в пух и прах

Штаты продемонстрировали готовность разнести весь мир в пух и прах

Визит Пелоси на Тайвань резко осуждался Пекином с самого начала.

2022-08-03T15:28+0500

2022-08-03T15:28+0500

2022-08-03T15:28+0500

колумнисты

сша

тайвань

китай

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Лицо Елены Прекрасной, по словам поэта, "в путь тысячи кораблей подвигло". Лицо Нэнси Пелоси — уж какое есть, не взыщите — запустило вчера в воздух десятки самолетов, двинуло четыре авианосца, подняло по тревоге тысячи солдат и матросов. Каким-то чудом это все не сдетонировало в Тайваньском проливе. Во вторник около пяти вечера по Москве мир прошел по грани третьей мировой войны. Спаслись, что называется, на тоненького, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Идея визита спикера конгресса США на Тайвань резко осуждалась Пекином с самого начала. Власти КНР требовали уважения к своей политике "единого Китая", согласно которой мятежный остров считается частью страны и никаких официальных визитов лидеров других государств организовывать не может.В ответ на это Вашингтон всячески юлил и изворачивался. Пелоси заявляла, что непременно на Тайвань полетит — и Си Цзиньпин ей не указ. Джо Байден вяло критиковал эту идею. Однако он почему-то не сделал самое очевидное — не запретил спикеру прямо полет на Тайвань.Да, формально тут действует принцип разделения властей: Пелоси отвечает за законодательную власть, Байден — за исполнительную. Однако Джо, на секундочку, еще и президент страны от демократов, по сути, самый важный человек в партии. Понятно, что если бы он захотел, то попросту не позволил бы престарелой демократке устраивать глобальную провокацию, а общественность все это приняла бы и утерлась. Но президент Соединенных Штатов предпочел отморозиться.В общем, во вторник правительственный боинг с Пелоси на борту стартовал из Куала-Лумпура и полетел на юг. Больше двухсот тысяч человек следили за его полетом на сайте, отслеживающем маршруты самолетов. Новости о перемещении Пелоси забили все информагентства. Мировая общественность ощутимо напряглась.Выглядело все довольно мрачно. К Тайваню на полных парах шли китайские и американские авианосцы. С военных аэродромов вылетали истребители. В Тайваньском проливе устроил учения с боевыми стрельбами ВМФ Китая. Нет, понятно, Пелоси уже восемьдесят два, пожила старушка и хватит, но миллиардам жителей Земли перспектива ядерного апокалипсиса как-то не зашла.Некоторые призывы к разуму раздались даже в США. Известный журналист Томас Фридман опубликовал в The New York Times колонку. Она начинается со слов "Я очень уважаю спикера конгресса Нэнси Пелоси", ужасно напоминающих обращение к криминальному авторитету — "со всем уважением, дон Корлеоне". Однако после всех положенных реверансов Фридман заклинает Пелоси не ехать на Тайвань.Он пишет, что от этого визита спикера отговаривали и военные, и спецслужбы — от директора ЦРУ до начальника Объединенного комитета начальников штабов. "Я не спорю, — пишет Фридман, — есть такая идея, что президент Байден должен показать, что Си блефует, полностью поддержать Пелоси и сказать Си, что если он попробует угрожать Тайваню, то "обожжется сам" (Фридман отсылает к словам Си Цзиньпина, сказанным по телефону Байдену — "кто играет с огнем, может обжечься"). Это может сработать. Это может ненадолго показаться хорошей идеей. Но это также может привести к третьей мировой войне".Фридман несколько раз извиняется перед читателями за свой пацифизм и оговаривается, что Китай непременно нужно будет покарать, но немного попозже. Война на Украине далеко не закончена, дела там складываются для американцев очень плохо, а США не могут позволить себе воевать на два фронта. Пока же надо накачивать Тайвань оружием так, чтобы он превратился в ощетинившегося ракетами дикобраза, и сдерживать Китай, не допуская прямого военного противостояния.В комментариях читатели разделились — кто умолял "Нэнси, не езди!", кто твердил "Нэнси, вперед!" Практически никто не озвучивал очевидное — у нас что, других проблем нет? Зачем нам, американцам, провоцировать войну с Китаем при фактическом отсутствии шансов на успех и огромных проблемах внутри страны?Нельзя не отдать должное уходящей на пенсию Пелоси. С поразительной ловкостью она сделала свою поездку в Тайбэй символом крутизны и наглости американской империи. "Это что же это Фридман предлагает? — недовольно ворчит комментатор. — Признать, что США превратились во второсортную, а то и третьесортную сверхдержаву и смириться с этим?"Нет, ну действительно. Как еще доказать свое превосходство? Может, не залезать в сумасшедшие долги, жить богато, спокойно и счастливо на зависть всему миру? Нет, это слишком легкий путь. Он годится для Китая, для России. Современная Америка плодит у себя нищету и разгуливает криминал, зато на глобальной арене организовывает все более страшные провокации, грозя разнести в труху весь мир.Сейчас для Нэнси Пелоси расстелили красные ковровые дорожки и заварили чай в парламенте Тайваня. Мир перевел дыхание. Что продемонстрировала нам эта истерическая выходка спикера американского конгресса?Во-первых, ядерная держава США управляется не пойми кем не пойми как. Ни президент страны, ни самые высокопоставленные военные не смогли запретить странной женщине Пелоси взять правительственный самолет и полететь куда глаза глядят.Во-вторых, дела в Америке обстоят настолько плохо, что они будут разжигать конфликты и поднимать ставки во всех горячих точках. Внутренний хаос нужно срочно выносить наружу, глобальная война все спишет.Это касается и Украины. Это касается, увы, и Китая. Стоит напомнить, что США не признают суверенной территорией КНР не только Тайвань, но и Тибет. Есть у американцев вопросы и к статусу Гонконга, и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Вашингтон очень хочет "освободить" их от власти Пекина.В-третьих, Вашингтону с высокой точки наплевать на подопечных тайваньцев. Заметьте, как громко, как испуганно молчали власти острова все эти дни. Не высказывалась президент Тайваня, молчали в тряпочку представители общественности. Людей можно понять, они были в панике. Ими собрались воевать и даже не предупредили. Теперь каждую ночь они будут слушать, как китайские военные корабли проводят боевые стрельбы и учебные запуски ракет в нескольких километрах от их дома.Многие тайваньцы совершенно не хотели, чтобы Пелоси к ним приезжала. Они даже попробовали выйти с протестной демонстрацией по этому поводу. Они и воевать-то совершенно не хотят — у острова прекрасные бизнес-отношения с КНР, у них там вообще все хорошо. Но кто ж их слушать-то будет? Украинцы вот тоже воевать не хотели. Ничего, заставили как миленьких.В-четвертых, европейским вассалам Вашингтона стоит приготовиться. Может, они думали, что их беды скоро кончатся, так нет, антироссийские санкции — это была, как в том анекдоте, "белая полоса". Казалось бы, где Тайвань и где Евросоюз? Но это только на первый взгляд.В последнее время Штаты все делают через Европу. И "зеленый переход", и война против России на Украине, и антироссийские санкции — любой новый поворот в политике США приводит к очередному раунду разграбления Европы.Противостояние с КНР — а визит Пелоси разжег его до предела — тоже будет осуществляться за счет европейцев. Их заставят ввести против Китая "адские" санкции, а это окончательно добьет их экономику.Китай на сегодня главный торговый партнер Евросоюза, Россия в этом списке занимает всего лишь пятое место. Если прекращение торговли с Москвой уже привело европейцев в "светлые 90-е", то что будет с ними, когда они попытаются заморозить торговлю с Китаем? Вопрос риторический.Участники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер палаты представителей США в Тайбэе, ТайваньЕвропейцы уже догадываются, что их ждет, и всячески пытаются оттянуть неизбежный конец. "Не дадим Тайваню стать новой Украиной", — призывает их сотрудник американского Фонда Маршалла. Смешно, что для этого он предлагает Евросоюзу грозить Китаю санкциями. Но они просто похоронят то, что останется к тому времени от Европы.Конечно, для Штатов полномасштабное противостояние с Китаем тоже будет убыточным предприятием — слишком тесно сплетены две экономики. Однако для американцев приготовлен утешительный приз — полностью разоренная Европа ляжет к ногам своих заокеанских хозяев. Сколько прекрасных бизнесов, старинных дворцов и современных портов, недвиги и сельхозземель можно будет скупить здесь за гроши!На фоне полоумной Пелоси мудрость и рассудительность руководства Китая смотрится особенно хорошо. Ну не сбивать же было самолет со старушенцией, в самом деле! Не рисковать же ядерной войной.Китай в эти дни продемонстрировал, как должен вести себя реально ответственный глобальный игрок. Респект ему, как говорит подрастающее поколение. Америка же подтвердила, что "мировой полицейский" на фоне своих неразрешимых проблем окончательно рехнулся и готов взять в заложники весь мир. Но хоть они на части порвись, остановить свой упадок им не удастся.Читайте также:Спецоперация НАТО в Сербии отложена до сентября

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

сша, тайвань, китай