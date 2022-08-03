https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-shos-primut-plan-razvitiya-vnutriregionalnoy-torgovli-26793593.html

В ШОС примут план развития внутрирегиональной торговли

В ШОС примут план развития внутрирегиональной торговли

В план включены меры по устранению торговых барьеров, сближению техники регламентов, цифровизации таможенных процедур и облегчению взаимного доступа на рынки.

2022-08-03T15:07+0500

2022-08-03T15:07+0500

2022-08-03T15:07+0500

экономика

шос

торговля

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. План действий по развитию внутрирегиональной торговли стран Шанхайской организации сотрудничества планируется принять на саммите ШОС в Самарканде.Об этом заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев на открывшемся в среду форуме глав регионов стран организации.По его словам, в план включены меры по устранению торговых барьеров, сближению техники регламентов, цифровизации таможенных процедур и облегчению взаимного доступа на рынки.Вице-премьер выразил уверенность в том, что последующая своевременная и качественная реализация всех мероприятий, включенных в план, позволит вывести внутреннюю региональную торговлю между странами ШОС на новый качественный уровень.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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