https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-tashkente-startoval-forum-glav-regionov-shos-26782803.html
В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС
В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС
На мероприятии выступят более 50 спикеров – руководители делегаций из всех восьми стран Шанхайской организации.
2022-08-03T11:02+0500
2022-08-03T11:02+0500
2022-08-03T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В эти минуты в Ташкенте проходит Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.
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шос, форум
В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС
На мероприятии выступят более 50 спикеров – руководители делегаций из всех восьми стран Шанхайской организации.
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В эти минуты в Ташкенте проходит Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.
На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.