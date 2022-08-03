https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-tashkente-startoval-forum-glav-regionov-shos-26782803.html

В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС

В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС

На мероприятии выступят более 50 спикеров – руководители делегаций из всех восьми стран Шанхайской организации.

2022-08-03T11:02+0500

2022-08-03T11:02+0500

2022-08-03T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В эти минуты в Ташкенте проходит Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.

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