https://uz.sputniknews.ru/20220803/vrach-rasskazala-v-chem-polza-soli-bez-soli-26810915.html

Врач рассказала, в чем польза соли "без соли"

Врач рассказала, в чем польза соли "без соли"

Обычная пищевая соль может вызывать у людей "полунаркотическую зависимость", и это чревато серьезным ущербом для здоровья.

2022-08-03T23:00+0500

2022-08-03T23:00+0500

2022-08-03T23:00+0500

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Обысная пищевая соль может нанести серьезный ущерб человеческому организму, и даже вызвать "полунаркотическую зависимость". Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина, а также поделилась, как избежать подобного риска.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, взрослому человеку нужно употреблять в сутки не больше пяти граммов хлорида натрия, то есть пищевой соли. Речь идет не только о той соли, которую мы добавляем в блюда при готовке, а об общем количестве, в том числе о хлориде натрия, который содержится в готовых покупных продуктах.Однако некоторые люди превышают норму в разы. Они воспринимают соль как своего рода "вкусовой стимулятор" и стремятся постоянно увеличивать количество этой приправы в пище, отметила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.По ее словам, исследование показало, что "зависимость" от соли распространена среди людей с гипертонией. Злоупотребление хлоридом натрия – один из факторов риска развития этого заболевания, предупредила врач.

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врач, соль, люди, зависимость, наркотики, здоровье