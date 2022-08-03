https://uz.sputniknews.ru/20220803/vrach-rasskazala-v-chem-polza-soli-bez-soli-26810915.html
Врач рассказала, в чем польза соли "без соли"
Врач рассказала, в чем польза соли "без соли"
Обычная пищевая соль может вызывать у людей "полунаркотическую зависимость", и это чревато серьезным ущербом для здоровья.
2022-08-03T23:00+0500
2022-08-03T23:00+0500
2022-08-03T23:00+0500
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врач
соль
люди
зависимость
наркотики
здоровье
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Обысная пищевая соль может нанести серьезный ущерб человеческому организму, и даже вызвать "полунаркотическую зависимость". Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина, а также поделилась, как избежать подобного риска.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, взрослому человеку нужно употреблять в сутки не больше пяти граммов хлорида натрия, то есть пищевой соли. Речь идет не только о той соли, которую мы добавляем в блюда при готовке, а об общем количестве, в том числе о хлориде натрия, который содержится в готовых покупных продуктах.Однако некоторые люди превышают норму в разы. Они воспринимают соль как своего рода "вкусовой стимулятор" и стремятся постоянно увеличивать количество этой приправы в пище, отметила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.По ее словам, исследование показало, что "зависимость" от соли распространена среди людей с гипертонией. Злоупотребление хлоридом натрия – один из факторов риска развития этого заболевания, предупредила врач.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач, соль, люди, зависимость, наркотики, здоровье
Врач рассказала, в чем польза соли "без соли"
Обычная пищевая соль может вызывать у людей "полунаркотическую зависимость", и это чревато серьезным ущербом для здоровья.
Обысная пищевая соль может нанести серьезный ущерб человеческому организму, и даже вызвать "полунаркотическую зависимость". Об этом рассказала
врач-диетолог Марият Мухина, а также поделилась, как избежать подобного риска.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, взрослому человеку нужно употреблять в сутки не больше пяти граммов хлорида натрия, то есть пищевой соли. Речь идет не только о той соли, которую мы добавляем в блюда при готовке, а об общем количестве, в том числе о хлориде натрия, который содержится в готовых покупных продуктах.
Однако некоторые люди превышают норму в разы. Они воспринимают соль как своего рода "вкусовой стимулятор" и стремятся постоянно увеличивать количество этой приправы в пище, отметила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
"Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли. Им постоянно нужно повышать ее дозу, чтобы раздражать вкусовые сосочки на языке. Они еще не попробовали еду, а уже начинают ее солить. Они заранее знают, что блюдо покажется им недостаточно соленым, и пытаются это исправить", – пояснила врач.
По ее словам, исследование показало, что "зависимость" от соли распространена среди людей с гипертонией. Злоупотребление хлоридом натрия – один из факторов риска развития этого заболевания, предупредила врач.
"Чтобы снизить риск развития гипертонии, нужно уменьшить количество соли в рационе. Или начать добавлять в еду "соль без соли", то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия. Например, в костромской черной соли уменьшено содержание хлорида натрия благодаря большому количеству других ингредиентов. Она имеет пикантный, но соленый вкус, не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом. Розовая соль – главное, чтобы это был не фальсификат – содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат", – уточнила специалист.