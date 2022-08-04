https://uz.sputniknews.ru/20220804/na-vodosnabjenie-tashkentskoy-oblasti-napravyat-1858-mln--26825084.html
На водоснабжение Ташкентской области направят $185,8 млн
На водоснабжение Ташкентской области направят $185,8 млн
Срок реализации проекта составит пять лет.
2022-08-04T13:29+0500
2022-08-04T13:29+0500
2022-08-04T13:29+0500
общество
ташкентская область
водоснабжение
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент распорядился реализовать проект "Строительство и реконструкция систем питьевого водоснабжения и канализации в городах и районах Ташкентской области (3-й этап)" с участием Азиатского банка развития.Это позволит обеспечить питьевой водой и канализацией население городов Ангрена, Бекабада, Алмалыка, Ахангарана, Чирчика, Янгиюля и районного центра Чиназского района Ташкентской области.Заемное соглашение с АБР заключено на $161,0 млн с условием возврата в течение 25 лет, включая льготный период 5 лет.Общая стоимость проекта составляет $185,8 млн, в том числе заем АБР — 161,0 и вклад Узбекистана в форме покрытия НДС и предоставления таможенных льгот — $24,8 млн.Срок реализации проекта составляет 5 лет (2022 — 2027 годы).АО "Узсувтаъминот" выступит исполнительным органом, ответственным за обеспечение своевременного проведения организационно-технических мероприятий, необходимых для качественной реализации проекта, а также целевого и эффективного использования займа АБР.Хокимият Ташкентской области совместно с АО "Узсувтаъминот" несут ответственность за качественную реализацию проекта, достижение установленных показателей и возврат займа АБР.Читайте также:Вступительные экзамены в узбекистанские вузы стартуют 8 августа
ташкентская область
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ташкентская область, водоснабжение
На водоснабжение Ташкентской области направят $185,8 млн
Срок реализации проекта составит пять лет.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Президент распорядился реализовать проект
"Строительство и реконструкция систем питьевого водоснабжения и канализации в городах и районах Ташкентской области (3-й этап)" с участием Азиатского банка развития.
Это позволит обеспечить питьевой водой и канализацией население городов Ангрена, Бекабада, Алмалыка, Ахангарана, Чирчика, Янгиюля и районного центра Чиназского района Ташкентской области.
Заемное соглашение с АБР заключено на $161,0 млн с условием возврата в течение 25 лет, включая льготный период 5 лет.
Общая стоимость проекта составляет $185,8 млн, в том числе заем АБР — 161,0 и вклад Узбекистана в форме покрытия НДС и предоставления таможенных льгот — $24,8 млн.
Срок реализации проекта составляет 5 лет (2022 — 2027 годы).
АО "Узсувтаъминот" выступит исполнительным органом, ответственным за обеспечение своевременного проведения организационно-технических мероприятий, необходимых для качественной реализации проекта, а также целевого и эффективного использования займа АБР.
Хокимият Ташкентской области совместно с АО "Узсувтаъминот" несут ответственность за качественную реализацию проекта, достижение установленных показателей и возврат займа АБР.