https://uz.sputniknews.ru/20220804/neprestupnye-ukreprayony-vsu-rushatsya-pod-natiskom-rossiyskoy-artillerii--26838558.html

"Непреступные" укрепрайоны ВСУ рушатся под натиском российской артиллерии

"Непреступные" укрепрайоны ВСУ рушатся под натиском российской артиллерии

Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко о военных успехах на Донбассе, возвращающих коллективный Запад в суровую реальность демилитаризации и... 04.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-04T22:03+0500

2022-08-04T22:03+0500

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Взлом Авдеевского укрепрайона ВСУ "в лоб", штурм неприступных Марьинки и Песок, активные наступательные действия союзных войск на всем фронте в Донбассе заставляют киевский режим забыть о "битве за Херсон", возвращают коллективный Запад в суровую реальность демилитаризации и денацификации Украины – строго по планам специальной военной операции ВС России.Наступательная операция союзных войск в Донбассе развивается успешно и динамично. Тактика массированных артиллерийских и воздушных ударов сразу по нескольким линиям обороны деморализует противника, лишает свободы маневра, десятикратное огневое превосходство не позволяет поднять головы. Атаки танковых подразделений при поддержке БМПТ "Терминатор" – создают условия продвижения штурмовых групп в районах Артемовска и Соледара, идут бои в городской застройке.Освобождена половина населенного пункта Пески, превращенного за годы оккупации нацистов в неприступный укрепрайон и основную артиллерийскую позицию для обстрелов Донецка. Уничтожаются фортификационные сооружения противника в районе Авдеевского коксохимического завода, сломлена оборона в районе Марьинки.Построенная за восемь лет 30-километровая линия бетонных укрепления ВСУ Марьинка – Пески – Авдеевка рушится, одновременный охват укрепрайона с нескольких направлений формирует новый "котел", в котором могут оказаться до 70 тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников.Украинские подразделения несут огромные потери, растет количество дезертиров и пленных. Одним ударом высокоточного оружия ВКС России 4 августа ликвидировано до 400 военнослужащих и 20 единиц боевой техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ близ города Константиновка, в 50 км к северу от Донецка.Киевский режим бросает к Пескам и Авдеевке (в мясорубку) все новые формирования резервистов. Однако под ударами российских войск за минувшие трое суток добрались до места назначения только 80 из 600 мобилизованных. Зеленский заинтересован в массовом уничтожении украинских мобресурсов, это совпадает с интересами и планами США. Поэтому Генштаб ВСУ людей не бережет, стремится оставить после отхода войск выжженную землю, безлюдные, разрушенные города и села. Обреченные на уничтожение украинские подразделения даже не пытаются контратаковать – просто расстреливают Донецк, вымещая на мирных жителях злобу и отчаяние.Запад не поможетАмериканцы пристально следят за действиями украинских "питомцев", и вынуждены признать, что наступающие российские войска практически без потерь выбивают части ВСУ с годами занимаемых ими позиций в Донбассе. В докладе аналитиков Института изучения войны (ISW) отмечается успех союзных войск на Артемовском и Славянском направлениях. Украинские опорные пункты уничтожаются по всему фронту. Проблема ВСУ в том, что западнее Донбасса нет хорошо укрепленных позиций, и фронт "посыплется" необратимо.Линия боевого соприкосновения неустойчива для ВСУ и на Харьковском, Запорожском, Криворожском, Николаевском направлениях. Российские войска ежесуточно наносят ракетные удары по важным военным объектам на всей территории Украины. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования 3 августа уничтожена база хранения с поступившим из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства – в районе города Радехов Львовской области, примерно в 45 км от польской границы.Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский эмоционально заявил в эфире телеканала Polsat News, что одна из ракет упала всего лишь в 15 км от границы Польши не случайно, а потому что в этот день с визитом на Украине находился глава польской дипломатии Збигнев Рау. Варшава видит в этом грозное предупреждение Москвы. Очевидно, позиция России до многих на Западе "доходит" только через крылатые и гиперзвуковые ракеты, слова о новой расстановке сил на мировой арене методом СВО "партнеры" не воспринимают.Как бы то ни было, киевскому режиму становится все сложнее выбивать помощь западных партнеров. К примеру, Германия щедро пообещала Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzehaubitze 2000, но с поставкой в 2024 – 2027 годах. А небезызвестная правозащитная организация Amnesty International сегодня обвинила Украину в нарушении международного и военного права – за обустройство боевых позиций ВСУ "в населенных пунктах, в том числе школах и больницах".Напомню, этот формат "тотальной обороны" принят на законодательном уровне, голосованием Верховной рады. Советниками в выборе "тактики" выступали специалисты Пентагона и американской Нацгвардии. Подкралась "зрада" (предательство) незаметно, хотя в Киеве должны были учитывать августовский опыт позорного бегства США и НАТО из Афганистана. Всюду горит земля под ногами "исключительных" американцев и преданных холопов. Минобороны РФ прямо заявило о прямой ответственности администрации Байдена и лично Зеленского за ракетные удары из американского РСЗО HIMARS по Донбассу и другие "военные преступления на "Украине".Коллективный Запад не поможет нацистскому киевскому режиму. Американский еженедельник Newsweek уже отмечает, что США не могут рассчитывать на Европу в борьбе с Россией – слишком велика турбулентность. А ведь прошло только пять месяцев российской спецоперации, и еще не наступили холода. Не говоря уже о том, что постепенно "поляризуется" и готовится к борьбе за новое, справедливое мироустройство коллективный Восток.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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