https://uz.sputniknews.ru/20220804/parlament-ogranichil-razmer-gosdolga---26838034.html

Парламент ограничил размер госдолга

Парламент ограничил размер госдолга

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон, ограничивающий размер госдолга 60 процентами от ВВП. Также установлено на что именно можно тратить эти средства.

2022-08-04T21:02+0500

2022-08-04T21:02+0500

2022-08-04T21:02+0500

экономика

парламент

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О государственном долге", согласно которому этот показатель не должен превышать 60 процентов от ВВП, сообщает информационная служба верхней палаты.Законом устанавливается, что за счет государственного долга возможно финансирование только социальных и инфраструктурных проектов, говорится в сообщении на сайте сената. Замглавы минфина добавил, что при достижении госдолга в размере 50 процентов к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах стабилизации ситуации.Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана началось в четверг в формате видео-конференц-связи и продлится два дня.Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.

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