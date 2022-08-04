https://uz.sputniknews.ru/20220804/rasskazat-o-strane-kak-farrux-zakirov-sozdaval-muzyku-dlya-3d-multfilma--video-26838850.html

"Рассказать о стране": как Фаррух Закиров создавал музыку для 3D-мультфильма — видео

"Рассказать о стране": как Фаррух Закиров создавал музыку для 3D-мультфильма — видео

Один из авторов саундтреков к первому узбекскому 3D-мультфильму Фаррух Закиров рассказал Sputnik, что вдохновило его на написание музыки.

2022-08-04T22:22+0500

2022-08-04T22:22+0500

2022-08-04T22:22+0500

видео

фаррух закиров

музыка

мультфильм

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В Узбекистане создали первый 3D-мультфильм о путешествии по Великому шелковому пути. Картина посвящена истории древнего города Хивы, по которому путешествуют главные герои. Мультфильм повествует о том, почему город так назван, как он зародился и развивался.Над фильмом работали автор сценария Гюльчехрабегим Махмудова, режиссер — Абдулатиф Хайдаров, монтаж — Зилола Гамидова, художник — Зилола Гамидова, оператор — Рустам Муродов, композиторы — Шухрат Закиров и Фаррух Закиров.По словам Фарруха Закирова, своей работой над проектом он хотел рассказать молодым о стране, в которой они родились и живут. Что вдохновляла автора в работе над проектом и каковы его перспективы? Об этом — в нашем видео.

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фаррух закиров, музыка, мультфильм, видео