https://uz.sputniknews.ru/20220804/rasskazat-o-strane-kak-farrux-zakirov-sozdaval-muzyku-dlya-3d-multfilma--video-26838850.html
"Рассказать о стране": как Фаррух Закиров создавал музыку для 3D-мультфильма — видео
"Рассказать о стране": как Фаррух Закиров создавал музыку для 3D-мультфильма — видео
Один из авторов саундтреков к первому узбекскому 3D-мультфильму Фаррух Закиров рассказал Sputnik, что вдохновило его на написание музыки.
2022-08-04T22:22+0500
2022-08-04T22:22+0500
2022-08-04T22:22+0500
видео
фаррух закиров
музыка
мультфильм
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В Узбекистане создали первый 3D-мультфильм о путешествии по Великому шелковому пути. Картина посвящена истории древнего города Хивы, по которому путешествуют главные герои. Мультфильм повествует о том, почему город так назван, как он зародился и развивался.Над фильмом работали автор сценария Гюльчехрабегим Махмудова, режиссер — Абдулатиф Хайдаров, монтаж — Зилола Гамидова, художник — Зилола Гамидова, оператор — Рустам Муродов, композиторы — Шухрат Закиров и Фаррух Закиров.По словам Фарруха Закирова, своей работой над проектом он хотел рассказать молодым о стране, в которой они родились и живут. Что вдохновляла автора в работе над проектом и каковы его перспективы? Об этом — в нашем видео.
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фаррух закиров, музыка, мультфильм, видео
"Рассказать о стране": как Фаррух Закиров создавал музыку для 3D-мультфильма — видео
Один из авторов саундтреков к первому узбекскому 3D-мультфильму Фаррух Закиров рассказал Sputnik, что вдохновило его на написание музыки.
В Узбекистане создали первый 3D-мультфильм о путешествии по Великому шелковому пути.
Картина посвящена истории древнего города Хивы, по которому путешествуют главные герои. Мультфильм повествует о том, почему город так назван, как он зародился и развивался.
Над фильмом работали автор сценария Гюльчехрабегим Махмудова, режиссер — Абдулатиф Хайдаров, монтаж — Зилола Гамидова, художник — Зилола Гамидова, оператор — Рустам Муродов, композиторы — Шухрат Закиров и Фаррух Закиров.
По словам Фарруха Закирова, своей работой над проектом он хотел рассказать молодым о стране, в которой они родились и живут.
"Какие ценности, культурное наследие: Шелковый путь, целое поколение величайших людей – Амир Темур, Авиценна, Улугбек… Если так конкретно: откуда математика? Откуда медицина? Откуда астрономия? Ну, не мне говорить. Все это знают", — рассказал певец и композитор в интервью Sputnik.
Что вдохновляла автора в работе над проектом и каковы его перспективы? Об этом — в нашем видео.