https://uz.sputniknews.ru/20220804/rossiya-i-uzbekistan-vystraivayut-novuyu-logisticheskuyu-svyaz-26837202.html

Россия и Узбекистан выстраивают новую логистическую связь

Россия и Узбекистан выстраивают новую логистическую связь

Россия и Узбекистан выстраивают новую логистику для взаимных поставок товаров. Ряд крупных российских операторов занимаются открытием в республике своих представительств.

2022-08-04T20:41+0500

2022-08-04T20:41+0500

2022-08-04T20:41+0500

экономика

узбекистан

логистика

представительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18327880_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a19789c1ceb2cbaaee389d343d6e35e4.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия и Узбекистан ведут работу по выстраиванию новых цепочек взаимных поставок товаров.Об этом заявил в четверг заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане Игорь Камынин, выступая на форуме глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.По его словам, это связано с новыми вызовами и развитием товарооборота между двумя странами.Представитель торгпредства уточнил, что в настоящее время ряд крупных российских логистических операторов занимаются открытием в республике своих представительств и центров. Например, так поступила компания КИТ. Это сделало доставку сборных грузов по направлению Москва—Ташкент более доступной. По его оценке, это хороший инструмент для товарообмена малого и среднего бизнеса, иногда не имеющего возможности "отправлять свою продукцию "полногрузом".Камынин напомнил, что продолжает развиваться проект "Агроэкспресс". Он запущен под эгидой министерства транспорта РФ совместно с "РЖД-Логистикой". Этот проект призван ускорить прохождение важных, прежде всего продовольственных, грузов по территории Узбекистана, Казахстана, России, а также обратное движение с важной продукцией, которая востребована на рынке Узбекистана — это растительное масло, кондитерские изделия.По данным официальной узбекской статистики, Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в январе-июне торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,065 млрд долларов (16,6% в общем объеме внешней торговли Узбекистана). В частности, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,45 раза, до 1,22 млрд долларов (12,3% в общем объеме экспорта), объем импорта — до 2,845 млрд долларов (19,5% в общем объеме импорта).

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, логистика, представительство