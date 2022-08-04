https://uz.sputniknews.ru/20220804/rukovodstvo-ovd-budet-otchityvatsya-pered-narodnymi-deputatami-26834428.html
Руководство ОВД будет отчитываться перед народными депутатами
Руководство ОВД будет отчитываться перед народными депутатами
Сенат одобрил закон, согласно которому руководство органов внутренних дел будет отчитываться перед местными кенгашами (советами) народных депутатов.
2022-08-04T18:41+0500
2022-08-04T18:41+0500
2022-08-04T18:41+0500
общество
овд
народные депутаты
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Руководство органов внутренних дел будет предоставлять отчет местным кенгашам народных депутатов на регулярной основе, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Соответствующий закон в четверг принят на 29 пленарном заседании Сената.Как отмечается, согласно новому порядку, перед местными кенгашами ежеквартально будут отчитываться начальники главных управлений внутренних дел (ГУВД) города Ташкента и Ташкентской области, управлений внутренних дел (УВД) областей, районных и городских подразделений внутренних дел.Касается это и министра внутренних дел Каракалпакстана. Он будет предоставлять отчет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан.Свои отчеты ежемесячно будут предоставлять и их заместители, а старшие инспектора по профилактике махаллинских пунктов правопорядка — каждые полгода.Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана началось в четверг в формате видео-конференц-связи и продлится два дня.Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.
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MIA „Rosiya Segodnya“
овд, народные депутаты
Руководство ОВД будет отчитываться перед народными депутатами
Сенат одобрил закон, согласно которому руководство органов внутренних дел будет отчитываться перед местными кенгашами (советами) народных депутатов.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Руководство органов внутренних дел будет предоставлять отчет местным кенгашам народных депутатов на регулярной основе, сообщает
информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Соответствующий закон в четверг принят на 29 пленарном заседании Сената.
Как отмечается, согласно новому порядку, перед местными кенгашами ежеквартально будут отчитываться начальники главных управлений внутренних дел (ГУВД) города Ташкента и Ташкентской области, управлений внутренних дел (УВД) областей, районных и городских подразделений внутренних дел.
Касается это и министра внутренних дел Каракалпакстана. Он будет предоставлять отчет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан.
Свои отчеты ежемесячно будут предоставлять и их заместители, а старшие инспектора по профилактике махаллинских пунктов правопорядка — каждые полгода.
Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана началось в четверг в формате видео-конференц-связи и продлится два дня.
Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.
Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.
О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.