Все больше регионов России заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном
09:25 04.08.2022 (обновлено: 11:38 04.08.2022)
© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
Готовность взаимодействовать с республикой выразили Астраханская, Самарская и Челябинская области.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне в рамках Форума глав регионов государств-членов ШОС заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел ряд встреч с официальными представителями Астраханской и Самарской областей, а также бизнес-делегацией Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что все регионы в настоящее время ведут активную работу по налаживанию сотрудничества с узбекскими партнерами и имеют далеко идущие планы по дальнейшему взаимодействию с областями республики.
Так, Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский рассказал о взаимодействии региона с Хорезмской областью. Между регионами уже подписано соглашение о сотрудничестве, ведутся переговоры по увеличению количества авиарейсов по маршруту Астрахань-Ургенч, отметил он.
Регионы также заинтересованы в сотрудничестве в области сельского хозяйства, в частности, Астраханская область готова предоставить территории узбекской стороне для выращивания картофеля и скороспелых сортов хлопка.
Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов также отметил необходимость в увеличении авиарейсов между Самарой и городами Узбекистана, в том числе в целях увеличения туристического потока.
Российский регион заинтересован и в создании единой площадки для информирования о потребностях предприятий HoReCa в закупке отдельных товаров. К примеру, на территории Самарской области в настоящее время расположены 468 объектов, каждое из которых является потенциальным заказчиком продукции текстильной отрасли, оборудования для ресторанного бизнеса.
Челябинскую область представила бизнес-делегация из 18 предприятий, которые производят продукцию в IT отрасли, нефтегазовой сфере, а также медицинское и энергетическое оборудование. Многие компании уже работают на рынке республики и заинтересованы в локализации производств на ее территории.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. В мероприятии принимают участие более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.
Второй день Форума продолжится в формате круглого стола.
Известно, что все регионы в настоящее время ведут активную работу по налаживанию сотрудничества с узбекскими партнерами и имеют далеко идущие планы по дальнейшему взаимодействию с областями республики.
Так, Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский рассказал о взаимодействии региона с Хорезмской областью. Между регионами уже подписано соглашение о сотрудничестве, ведутся переговоры по увеличению количества авиарейсов по маршруту Астрахань-Ургенч, отметил он.
Регионы также заинтересованы в сотрудничестве в области сельского хозяйства, в частности, Астраханская область готова предоставить территории узбекской стороне для выращивания картофеля и скороспелых сортов хлопка.
Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов также отметил необходимость в увеличении авиарейсов между Самарой и городами Узбекистана, в том числе в целях увеличения туристического потока.
Российский регион заинтересован и в создании единой площадки для информирования о потребностях предприятий HoReCa в закупке отдельных товаров. К примеру, на территории Самарской области в настоящее время расположены 468 объектов, каждое из которых является потенциальным заказчиком продукции текстильной отрасли, оборудования для ресторанного бизнеса.
Челябинскую область представила бизнес-делегация из 18 предприятий, которые производят продукцию в IT отрасли, нефтегазовой сфере, а также медицинское и энергетическое оборудование. Многие компании уже работают на рынке республики и заинтересованы в локализации производств на ее территории.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. В мероприятии принимают участие более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.
Второй день Форума продолжится в формате круглого стола.