https://uz.sputniknews.ru/20220804/vozbuditeli-infektsiy-interesuyuschie-pentagona-vyzyvayut-pandemiyu--mo-rossii-26839065.html

Возбудители инфекций, интересующие Пентагона, вызывают пандемию — МО России

Возбудители инфекций, интересующие Пентагона, вызывают пандемию — МО России

Минобороны России обращает внимание на то, что возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение.

2022-08-04T22:43+0500

2022-08-04T22:43+0500

2022-08-04T22:43+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов отметил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.Он также напомнил, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч.Он отметил, что Министерство обороны России рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины.Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций, отмечает он. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира.

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