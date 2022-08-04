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Зачем Зеленский ищет переговоров с Китаем, а Эрдоган летит в Россию — видео
Зачем Зеленский ищет переговоров с Китаем, а Эрдоган летит в Россию — видео
Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. В то же время президент Турции летит в Россию на встречу с Путиным.
2022-08-04T21:39+0500
2022-08-04T21:39+0500
2022-08-04T21:39+0500
видео
китай
си цзиньпин
турция
владимир путин
владимир зеленский
украина
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Президент Украины хочет убедить Си Цзиньпина “присоединиться к единому миру” для противостояния с Москвой. По мнению ведущего научного сотрудника МГИМО Сергея Маркедонова, он хочет сподвигнуть Китай к "сдерживанию России".Но забудет ли Китай про историю с “Мотор Сич” и на что вообще рассчитывает Зеленский?В то же время Эрдоган летит на переговоры с Путиным. После саммита в Тегеране остались недоговоренности — нужно "сверить часы" по украинскому зерну и Сирии, отмечает эксперт.К чему все это и почему в разных частях земного шара одновременно начали вспыхивать застарелые конфликты?Обо всем этом — в интервью с экспертом.
китай
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китай, си цзиньпин, турция, владимир путин, владимир зеленский, украина, видео
Зачем Зеленский ищет переговоров с Китаем, а Эрдоган летит в Россию — видео
Владимир Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. В то же время президент Турции летит в Россию на встречу с Владимиром Путиным.
Президент Украины хочет убедить Си Цзиньпина “присоединиться к единому миру” для противостояния с Москвой. По мнению ведущего научного сотрудника МГИМО Сергея Маркедонова, он хочет сподвигнуть Китай к "сдерживанию России".
Но забудет ли Китай про историю с “Мотор Сич” и на что вообще рассчитывает Зеленский?
В то же время Эрдоган летит на переговоры с Путиным. После саммита в Тегеране остались недоговоренности — нужно "сверить часы" по украинскому зерну и Сирии, отмечает эксперт.
К чему все это и почему в разных частях земного шара одновременно начали вспыхивать застарелые конфликты?
Обо всем этом — в интервью с экспертом.