https://uz.sputniknews.ru/20220804/zachem-zelenskiy-ischet-peregovorov-s-kitaem-a-erdogan-letit-v-rossiyu--video-26838384.html

Зачем Зеленский ищет переговоров с Китаем, а Эрдоган летит в Россию — видео

Зачем Зеленский ищет переговоров с Китаем, а Эрдоган летит в Россию — видео

Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. В то же время президент Турции летит в Россию на встречу с Путиным.

2022-08-04T21:39+0500

2022-08-04T21:39+0500

2022-08-04T21:39+0500

видео

китай

си цзиньпин

турция

владимир путин

владимир зеленский

украина

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Президент Украины хочет убедить Си Цзиньпина “присоединиться к единому миру” для противостояния с Москвой. По мнению ведущего научного сотрудника МГИМО Сергея Маркедонова, он хочет сподвигнуть Китай к "сдерживанию России".Но забудет ли Китай про историю с “Мотор Сич” и на что вообще рассчитывает Зеленский?В то же время Эрдоган летит на переговоры с Путиным. После саммита в Тегеране остались недоговоренности — нужно "сверить часы" по украинскому зерну и Сирии, отмечает эксперт.К чему все это и почему в разных частях земного шара одновременно начали вспыхивать застарелые конфликты?Обо всем этом — в интервью с экспертом.

китай

турция

украина

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китай, си цзиньпин, турция, владимир путин, владимир зеленский, украина, видео