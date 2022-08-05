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Как избавиться от "черных точек" рассказали косметологи
Как избавиться от "черных точек" рассказали косметологи
Дерматологи рассказали, как правильно очищать лицо, чтобы не было прыщей и черных точек на коже.
2022-08-05T23:45+0500
2022-08-05T23:45+0500
2022-08-05T23:45+0500
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Прыщи и "черные точки" - настоящие бедствие, особенно в подростковом возрасте. Избавиться от них бывает нелегко. Действенными способами очищения кожи поделились американские косметологи и дерматологи Трейси Эванс, Наана Боакье и Денди Энгельман. Их статья опубликована на сайте издания PopSugar.По словам специалистов, причина черных точек в том, что волосяные фолликулы заполняются кожным салом и омертвевшими клетками кожи.По мнению доктор медицинских наук и сертифицированного дерматолога Трейси Эванс, что черные точки не влияют на размер пор.Дерматологи назвали способы предотвратить появление черных точек. В первую очередь, стоит пользоваться в домашнем уходе средствами, в состав которых входят ретиноиды.Она также посоветовала тщательно очищать кожу от макияжа с помощью пенки или геля с салициловой кислотой и каждый день пользоваться увлажняющим кремом и солнцезащитными средствами с SPF-фактором не ниже 50.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
красота, здоровье
Как избавиться от "черных точек" рассказали косметологи
Дерматологи рассказали, как правильно очищать лицо, чтобы не было прыщей и черных точек на коже.
Прыщи и "черные точки" - настоящие бедствие, особенно в подростковом возрасте. Избавиться от них бывает нелегко.
Действенными способами очищения кожи поделились американские косметологи и дерматологи Трейси Эванс, Наана Боакье и Денди Энгельман. Их статья опубликована на сайте издания PopSugar
.
По словам специалистов, причина черных точек в том, что волосяные фолликулы заполняются кожным салом и омертвевшими клетками кожи.
По мнению доктор медицинских наук и сертифицированного дерматолога Трейси Эванс, что черные точки не влияют на размер пор.
"По природе своей кожа очень эластичная, а на размер пор влияет генетика", — пояснила она.
Дерматологи назвали способы предотвратить появление черных точек. В первую очередь, стоит пользоваться в домашнем уходе средствами, в состав которых входят ретиноиды.
"Я люблю ретиноиды, потому что они не только помогают от прыщей, но и устраняют морщины и проблемы с пигментацией", — считает Наана Боакье. По ее словам, первые результаты лечения можно заметить через полгода.
Она также посоветовала тщательно очищать кожу от макияжа с помощью пенки или геля с салициловой кислотой и каждый день пользоваться увлажняющим кремом и солнцезащитными средствами с SPF-фактором не ниже 50.