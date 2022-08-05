https://uz.sputniknews.ru/20220805/26880818.html

Как избавиться от "черных точек" рассказали косметологи

Как избавиться от "черных точек" рассказали косметологи

Дерматологи рассказали, как правильно очищать лицо, чтобы не было прыщей и черных точек на коже.

2022-08-05T23:45+0500

2022-08-05T23:45+0500

2022-08-05T23:45+0500

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Прыщи и "черные точки" - настоящие бедствие, особенно в подростковом возрасте. Избавиться от них бывает нелегко. Действенными способами очищения кожи поделились американские косметологи и дерматологи Трейси Эванс, Наана Боакье и Денди Энгельман. Их статья опубликована на сайте издания PopSugar.По словам специалистов, причина черных точек в том, что волосяные фолликулы заполняются кожным салом и омертвевшими клетками кожи.По мнению доктор медицинских наук и сертифицированного дерматолога Трейси Эванс, что черные точки не влияют на размер пор.Дерматологи назвали способы предотвратить появление черных точек. В первую очередь, стоит пользоваться в домашнем уходе средствами, в состав которых входят ретиноиды.Она также посоветовала тщательно очищать кожу от макияжа с помощью пенки или геля с салициловой кислотой и каждый день пользоваться увлажняющим кремом и солнцезащитными средствами с SPF-фактором не ниже 50.

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