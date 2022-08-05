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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220805/chto-uxo-rasskajet-o-bolezni-serdtsa-26839413.html
Что ухо расскажет о болезни сердца
Что ухо расскажет о болезни сердца
Мочка уха может рассказать о проблемах с сердцем. Впервые эту особенность заметил доктор Сэндер Фрэнк. С тех пор она носит название "симптом Фрэнка".
2022-08-05T07:00+0500
2022-08-04T22:47+0500
это интересно
болезнь
доктор
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Заболевания сердечно-сосудистой системы можно диагностировать по состоянию мочки уха, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Express.На эту особенность впервые обратил внимание доктор Сэндер Фрэнк. Поэтому она носит название "симптом Фрэнка". Он заметил ее у пациентов с болью в груди и закупоренными коронарными артериями. Признаком возможной болезни служит складка на мочке уха. Вывод специалиста подтверждается некоторыми исследованиями. Вместе с тем необходимо отметить, что наличие этого симптома необязательно свидетельствует о болезни.Объяснением возникновения складки может служить потеря эластичности, которая возникает из-за повреждения кровеносных сосудов при ишемической болезни сердца.
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болезнь, доктор

Что ухо расскажет о болезни сердца

07:00 05.08.2022
© pexels.com/Karolina GrabowskaУхо
Ухо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2022
© pexels.com/Karolina Grabowska
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Мочка уха может рассказать о проблемах с сердцем. Впервые эту особенность заметил доктор Сэндер Фрэнк. С тех пор она носит название "симптом Фрэнка".
Заболевания сердечно-сосудистой системы можно диагностировать по состоянию мочки уха, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Express.
На эту особенность впервые обратил внимание доктор Сэндер Фрэнк. Поэтому она носит название "симптом Фрэнка".
Он заметил ее у пациентов с болью в груди и закупоренными коронарными артериями. Признаком возможной болезни служит складка на мочке уха. Вывод специалиста подтверждается некоторыми исследованиями.
Вместе с тем необходимо отметить, что наличие этого симптома необязательно свидетельствует о болезни.
Объяснением возникновения складки может служить потеря эластичности, которая возникает из-за повреждения кровеносных сосудов при ишемической болезни сердца.
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