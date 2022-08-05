https://uz.sputniknews.ru/20220805/covid-19-zabolevshix-stalo-menshe-26871039.html

COVID-19: заболевших стало меньше

COVID-19: заболевших стало меньше

О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.

2022-08-05T18:07+0500

2022-08-05T18:07+0500

2022-08-05T18:53+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 266. В течение прошедших суток зафиксировано 34 (накануне – 37) новых случаев, сообщает Минздрав.Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (7), Самаркандской (5) и по 3 новых случая в Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в Республике Каракалпакстан.По данным Минздрава, за день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 240549).На лечении находятся 1080 больных COVID-19.

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узбекистан, коронавирус covid-19