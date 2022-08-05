https://uz.sputniknews.ru/20220805/ssha-obyavlyayut-chs-iz-za-ospy-obezyan-26840139.html

США объявляют ЧС из-за оспы обезьян

США объявляют ЧС из-за оспы обезьян

США объявляют оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, зафиксировали у себя 6,6 тыс случаев.

2022-08-05T09:02+0500

2022-08-05T09:02+0500

2022-08-05T09:02+0500

в мире

сша

оспа обезьян

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Власти США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра, сообщает РИА Новости.По данным министра, в США зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Накануне Минобороны России обратило внимание на то, что возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение.При этом отмечается, что выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США.Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций, отметили в Минобороны.Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира.

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сша, оспа обезьян