https://uz.sputniknews.ru/20220805/stend-uzbekistana-na-vdnx-stal-odnim-iz-samyx-poseschaemyx-na-forume-puteshestvuy-26841773.html

Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"

Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"

В четверг в Москве на ВДНХ стартовал российский туристический форум "Путешествуй!".

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туризм

узбекистан

вднх

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туризм

россия

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В четверг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве стартовал российский туристический форум "Путешествуй!". В нем принял участие и Узбекистан, который в этом году являлся страной-партнером форума. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, стенд Узбекистана стал одним из самых популярных на форуме. В первый день работы форума посетителей знакомили с кухней, богатой культурой и историей узбекского народа.В рамках работы стенда проходила бесплатная дегустация плова, также можно было приобрести узбекские продукты, национальную одежду и аксессуары из адраса и атласа, а также керамические изделия и посуду. На мероприятии также исполнили национальные композиции коллектив узбекских музыкантов.По данным организаторов, около 50 человек, поваров и артистов, приехали из Ташкента.Кроме этого, с приветственной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Он отметил, что количество россиян, которые посещают Узбекистан в туристических целях непрерывно растет — за первое полугодие показатель вырос в 2,5 раза. Также он пригласил россиян принять участие в Ташкентской туристической ярмарке, которая состоится в конце ноября.Форум продлится с 4 по 7 августа. Стенд Узбекистана начинает свою работу в 10.00. Расписание на 5-6 августа следующее:В воскресенье стенд будет работать по следующему графику:Напомним: российский туристический форум "Путешествуй!" – это мероприятие нового поколения, посвященное современной туристической индустрии во всем ее многообразии.На одной площадке будут продемонстрированы возможности российских регионов, от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм и многое другое.Также в ходе мероприятия представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов обсуждают идеи для развития отрасли. Для гостей мероприятия проводят мастер-классы, проходит выставка туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом, а также выступают известные тревел-блогеры.

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узбекистан, вднх, форум, туризм, россия