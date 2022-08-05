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Цены растут: сколько стоят продукты в Ташкенте - инфографика
Цены растут: сколько стоят продукты в Ташкенте - инфографика
Цены на основные продукты вновь подросли. Какие сейчас цены на рынках Ташкента - в нашей инфографике. 05.08.2022, Sputnik Узбекистан
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инфографика
цены
продукты
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Цены на основные продукты питания на рынках Узбекистана вновь подорожали. Это следует из данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике.Сколько сейчас стоят основные продукты питания на фермерских рынках - смотрите в инфографике Sputnik.Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.
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цены, продукты, инфографика

Цены растут: сколько стоят продукты в Ташкенте - инфографика

20:23 05.08.2022 (обновлено: 20:48 05.08.2022)
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Цены на основные продукты вновь подросли. Какие сейчас цены на рынках Ташкента - в нашей инфографике.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
Цены на основные продукты питания - Sputnik Узбекистан
Цены на основные продукты питания - Sputnik Узбекистан
Цены на основные продукты питания на рынках Узбекистана вновь подорожали. Это следует из данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике.
Сколько сейчас стоят основные продукты питания на фермерских рынках - смотрите в инфографике Sputnik.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.
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