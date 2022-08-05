https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-kyrgyzstane-zavershilis-masshtabnye-ucheniya-odkb--video-26862655.html

В Кыргызстане завершились масштабные учения ОДКБ — видео

В Кыргызстане завершились масштабные учения ОДКБ — видео

В учениях участвовали более 500 силовиков, применялись 20 единиц техники.

2022-08-05T15:35+0500

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2022-08-05T15:35+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Балыкчи завершились учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2022", заявила пресс-служба МВД. Сегодня прошел заключительный этап в центре "Эдельвейс" войсковой части 20636, передает Sputnik Кыргызстан.В сообщении МВД говорится, что отработаны задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.Отработаны следующие эпизоды:Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась высоко оценил деятельность сил специального назначения, подчеркнув, что участвовали более 500 человек с применением свыше 20 единиц военной и специальной техники, а для разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.На учения прибыли воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Беларуси, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения кыргызстанских МВД, Нацгвардии, МЧС и Пограничной службы ГКНБ.Кроме этого, прошли спортивно-массовые мероприятия (мини-футбол, перетягивание каната и стрельба из огнестрельного оружия, преодоление полосы препятствий).В ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021-м приостановил его.В договоре 1999 года было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.Читайте также:Медведев: визит Пелоси на Тайвань – выходка оборзевших от безнаказанности США

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