В Кыргызстане завершились масштабные учения ОДКБ — видео
© FOTO пресс-служба МВД КРСовместные учения ОДКБ "Кобальт-2022" на Иссык-Куле
© FOTO пресс-служба МВД КР
В боевых учениях приняли участие более 500 силовиков, применялись 20 единиц боевой и специальной техники и беспилотники.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Балыкчи завершились учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2022", заявила пресс-служба МВД. Сегодня прошел заключительный этап в центре "Эдельвейс" войсковой части 20636, передает Sputnik Кыргызстан.
В сообщении МВД говорится, что отработаны задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.
Отработаны следующие эпизоды:
пересечение незаконных вооруженных формирований госграницы, ведение Пограничной службой ГКНБ КР боевых действий на приграничной территории;
поиск, обнаружение и ликвидация разрозненных групп незаконных вооруженных формирований подразделениями;
поиск, обнаружение, пресечение и уничтожение транснациональной организованной наркогруппировки;
блокирование района специальной операции, проведение разведывательно-поисковых действий в населенном пункте, разоружение и ликвидация незаконных вооруженных формирований подразделениями специального назначения;
проведение, организация засад и уничтожение незаконных вооруженных формирований подразделениями специального назначения;
тактика действий специальных подразделений по освобождению заложников и уничтожению незаконных вооруженных формирований в здании коммерческого банка;
ликвидация ЧС на объектах. Оказание медицинской помощи раненым;
тактика действий специальных подразделений органов внутренних дел по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований и освобождению заложников на автотранспорте.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась высоко оценил деятельность сил специального назначения, подчеркнув, что участвовали более 500 человек с применением свыше 20 единиц военной и специальной техники, а для разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.
На учения прибыли воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Беларуси, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения кыргызстанских МВД, Нацгвардии, МЧС и Пограничной службы ГКНБ.
Кроме этого, прошли спортивно-массовые мероприятия (мини-футбол, перетягивание каната и стрельба из огнестрельного оружия, преодоление полосы препятствий).
В ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.
Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021-м приостановил его.
В договоре 1999 года было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.
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