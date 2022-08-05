Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-kyrgyzstane-zavershilis-masshtabnye-ucheniya-odkb--video-26862655.html
В Кыргызстане завершились масштабные учения ОДКБ — видео
В Кыргызстане завершились масштабные учения ОДКБ — видео
В учениях участвовали более 500 силовиков, применялись 20 единиц техники.
2022-08-05T15:35+0500
2022-08-05T15:35+0500
в мире
кыргызстан
одкб
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26863292_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_53c2e117e27d9c1ffca43dfa8ac6503f.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Балыкчи завершились учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2022", заявила пресс-служба МВД. Сегодня прошел заключительный этап в центре "Эдельвейс" войсковой части 20636, передает Sputnik Кыргызстан.В сообщении МВД говорится, что отработаны задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.Отработаны следующие эпизоды:Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась высоко оценил деятельность сил специального назначения, подчеркнув, что участвовали более 500 человек с применением свыше 20 единиц военной и специальной техники, а для разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.На учения прибыли воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Беларуси, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения кыргызстанских МВД, Нацгвардии, МЧС и Пограничной службы ГКНБ.Кроме этого, прошли спортивно-массовые мероприятия (мини-футбол, перетягивание каната и стрельба из огнестрельного оружия, преодоление полосы препятствий).В ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021-м приостановил его.В договоре 1999 года было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.Читайте также:Медведев: визит Пелоси на Тайвань – выходка оборзевших от безнаказанности США
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26863292_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_c62b9c9fbe3483e56271138b0d59a683.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, одкб, учения

В Кыргызстане завершились масштабные учения ОДКБ — видео

15:35 05.08.2022
© FOTO пресс-служба МВД КРСовместные учения ОДКБ "Кобальт-2022" на Иссык-Куле
Совместные учения ОДКБ Кобальт-2022 на Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2022
© FOTO пресс-служба МВД КР
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В боевых учениях приняли участие более 500 силовиков, применялись 20 единиц боевой и специальной техники и беспилотники.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Балыкчи завершились учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2022", заявила пресс-служба МВД. Сегодня прошел заключительный этап в центре "Эдельвейс" войсковой части 20636, передает Sputnik Кыргызстан.
В сообщении МВД говорится, что отработаны задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.
Отработаны следующие эпизоды:
пересечение незаконных вооруженных формирований госграницы, ведение Пограничной службой ГКНБ КР боевых действий на приграничной территории;
поиск, обнаружение и ликвидация разрозненных групп незаконных вооруженных формирований подразделениями;
поиск, обнаружение, пресечение и уничтожение транснациональной организованной наркогруппировки;
блокирование района специальной операции, проведение разведывательно-поисковых действий в населенном пункте, разоружение и ликвидация незаконных вооруженных формирований подразделениями специального назначения;
проведение, организация засад и уничтожение незаконных вооруженных формирований подразделениями специального назначения;
тактика действий специальных подразделений по освобождению заложников и уничтожению незаконных вооруженных формирований в здании коммерческого банка;
ликвидация ЧС на объектах. Оказание медицинской помощи раненым;
тактика действий специальных подразделений органов внутренних дел по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований и освобождению заложников на автотранспорте.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась высоко оценил деятельность сил специального назначения, подчеркнув, что участвовали более 500 человек с применением свыше 20 единиц военной и специальной техники, а для разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.
На учения прибыли воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Беларуси, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения кыргызстанских МВД, Нацгвардии, МЧС и Пограничной службы ГКНБ.
Кроме этого, прошли спортивно-массовые мероприятия (мини-футбол, перетягивание каната и стрельба из огнестрельного оружия, преодоление полосы препятствий).
В ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.
Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021-м приостановил его.
В договоре 1999 года было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.
Читайте также:
Медведев: визит Пелоси на Тайвань – выходка оборзевших от безнаказанности США
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0