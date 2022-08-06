В объективе - война: день памяти Андрея Стенина - фото
По признанию коллег, журналист освещал войну такой, какой он ее видел, а его работы – высшая степень журналистской честности. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки фотокорреспондента
Андрей Стенин - фотокорреспондент международной медиагруппы "Россия сегодня". Он начинал как пишущий корреспондент, но постепенно перешел в ряды фотожурналистов, избрав своей специализацией съемку чрезвычайных происшествий - массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.
Стенин побывал во многих горячих точках, подвергал себя опасности в Ливии, Сирии, секторе Газа. Летом 2014 года он был убит в ходе вооруженного конфликта на Украине.
Гибель Андрея Стенина вызвала большой общественный резонанс. Указом российского президента Владимира Путина он был посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.
© Sputnik / Damir BulatovСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Журналист родился 22 декабря 1980 года в городе Печора
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© Sputnik / Damir Bulatov
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Журналист родился 22 декабря 1980 года в городе Печора
© Sputnik / Andrey SteninНа фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
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© Sputnik / Andrey Stenin
На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкСтенин находился в командировке на Украине с 13 мая 2014 года
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Стенин находился в командировке на Украине с 13 мая 2014 года
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкЖурналист работал в Киеве, Донецке, Луганске, Мариуполе, Шахтерске и Славянске
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Журналист работал в Киеве, Донецке, Луганске, Мариуполе, Шахтерске и Славянске
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкС 5 августа 2014 года Стенин перестал выходить на связь. Около месяца о его судьбе не было ничего известно
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С 5 августа 2014 года Стенин перестал выходить на связь. Около месяца о его судьбе не было ничего известно
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкНа фото: столкновения протестующих с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания администрации президента Украины
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На фото: столкновения протестующих с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания администрации президента Украины
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкНа фото: украинские священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории
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На фото: украинские священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории
© Sputnik / Andrey SteninНа фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
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© Sputnik / Andrey Stenin
На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкУчастница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве
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Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве
© Sputnik / Andrei Stenin / Перейти в фотобанкКроме Стенина во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк
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© Sputnik / Andrei Stenin/
Кроме Стенина во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк
© Sputnik / Andrej SteninСтенин погиб в районе города Снежное. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе
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© Sputnik / Andrej Stenin
Стенин погиб в районе города Снежное. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе
© Sputnik / Andrey SteninКоллеги признавали, что фотожурналист изображал войну такой, какая она есть, а его снимки – высшая степень журналистской честности
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© Sputnik / Andrey Stenin
Коллеги признавали, что фотожурналист изображал войну такой, какая она есть, а его снимки – высшая степень журналистской честности
© Sputnik / Andrey SteninЗа мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества
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© Sputnik / Andrey Stenin
За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества
© Sputnik / Andrei SteninНа фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
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© Sputnik / Andrei Stenin
На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© Sputnik / Andrey Stenin6 августа в память о Стенине ежегодно проходят памятные мероприятия
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© Sputnik / Andrey Stenin
6 августа в память о Стенине ежегодно проходят памятные мероприятия