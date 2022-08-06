https://uz.sputniknews.ru/20220806/26898886.html

В объективе - война: день памяти Андрея Стенина - фото

В объективе - война: день памяти Андрея Стенина - фото

По признанию коллег, журналист освещал войну такой, какой он ее видел, а его работы – высшая степень журналистской честности. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки фотокорреспондента

2022-08-06T22:00+0500

2022-08-06T22:00+0500

2022-08-06T22:00+0500

фото

андрей стенин

фотокорреспондент

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Андрей Стенин - фотокорреспондент международной медиагруппы "Россия сегодня". Он начинал как пишущий корреспондент, но постепенно перешел в ряды фотожурналистов, избрав своей специализацией съемку чрезвычайных происшествий - массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Стенин побывал во многих горячих точках, подвергал себя опасности в Ливии, Сирии, секторе Газа. Летом 2014 года он был убит в ходе вооруженного конфликта на Украине.Гибель Андрея Стенина вызвала большой общественный резонанс. Указом российского президента Владимира Путина он был посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, андрей стенин, фотокорреспондент