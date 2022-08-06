https://uz.sputniknews.ru/20220806/covid-19-otstupaet-statistika-na-6-avgusta-26883616.html

COVID-19 отступает: статистика на 6 августа

COVID-19 отступает: статистика на 6 августа

Количество заболевших коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, сообщает Минздрав.

2022-08-06T10:38+0500

2022-08-06T10:38+0500

2022-08-06T11:04+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Узбекистане число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки медики зарегистрировали 28 случаев заражения по всей республике (накануне – 34).Лидирует традиционно столица, здесь выявили 6 новых случаев. На втором месте Самаркандская и Ташкентская области – по 3 заражения.Таким образом, общее число заболевших в республике достигло 243 294 человек.За минувшие сутки выздоровело 92 пациента. Процент выздоровления – 99%. Всего с начала пандемии излечился 240 641 пациент.

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коронавирус covid-19, статистика