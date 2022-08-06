https://uz.sputniknews.ru/20220806/covid-19-otstupaet-statistika-na-6-avgusta-26883616.html
COVID-19 отступает: статистика на 6 августа
COVID-19 отступает: статистика на 6 августа
Количество заболевших коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, сообщает Минздрав.
2022-08-06T10:38+0500
2022-08-06T10:38+0500
2022-08-06T11:04+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Узбекистане число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки медики зарегистрировали 28 случаев заражения по всей республике (накануне – 34).Лидирует традиционно столица, здесь выявили 6 новых случаев. На втором месте Самаркандская и Ташкентская области – по 3 заражения.Таким образом, общее число заболевших в республике достигло 243 294 человек.За минувшие сутки выздоровело 92 пациента. Процент выздоровления – 99%. Всего с начала пандемии излечился 240 641 пациент.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, статистика
COVID-19 отступает: статистика на 6 августа
10:38 06.08.2022 (обновлено: 11:04 06.08.2022)
Количество заболевших коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, сообщает Минздрав.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
В Узбекистане число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. По данным
Министерства здравоохранения, за минувшие сутки медики зарегистрировали 28 случаев заражения по всей республике (накануне – 34).
Лидирует традиционно столица, здесь выявили 6 новых случаев. На втором месте Самаркандская и Ташкентская области – по 3 заражения.
Таким образом, общее число заболевших в республике достигло 243 294 человек.
За минувшие сутки выздоровело 92 пациента. Процент выздоровления – 99%. Всего с начала пандемии излечился 240 641 пациент.