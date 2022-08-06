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Фото: "Ташкентская Венеция" или жизнь вдоль древнего арыка
Фото: "Ташкентская Венеция" или жизнь вдоль древнего арыка
Как выглядит один из красивейших старых кварталов столицы Узбекистана – в фотоподборке Sputnik. 06.08.2022, Sputnik Узбекистан
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ташкент
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ташкент, фото

Фото: "Ташкентская Венеция" или жизнь вдоль древнего арыка

17:18 06.08.2022 (обновлено: 17:56 06.08.2022)
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Рамиз Бахтияров
Все материалы
Как выглядит один из красивейших старых кварталов столицы Узбекистана – в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте нет ни одной реки, но город прорезан сетью каналов и арыков.

В Ташкенте нет ни одной реки, но город прорезан сетью каналов и арыков. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте нет ни одной реки, но город прорезан сетью каналов и арыков.

Один из таких каналов – Калькауз, который является правым отводом канала Бозсу. Он проходит по историческому центру Ташкента, то есть его "старогородской части".

Один из таких каналов – Калькауз, который является правым отводом канала Бозсу. Он проходит по историческому центру Ташкента, то есть его &quot;старогородской части&quot;. - Sputnik Узбекистан
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Один из таких каналов – Калькауз, который является правым отводом канала Бозсу. Он проходит по историческому центру Ташкента, то есть его "старогородской части".

Калькауз создан в VI—VII веках, и является одним из самых древних каналов Ташкента.

Калькауз создан в VI—VII веках, и является одним из самых древних каналов Ташкента. - Sputnik Узбекистан
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Калькауз создан в VI—VII веках, и является одним из самых древних каналов Ташкента.

Легенды связывают его появление с героем Фирдоуси Кайкавусом, который, согласно преданиям, был основателем города.

Легенды связывают его появление с героем Фирдоуси Кайкавусом, который, согласно преданиям, был основателем города. - Sputnik Узбекистан
4/11

Легенды связывают его появление с героем Фирдоуси Кайкавусом, который, согласно преданиям, был основателем города.

Канал Калькауз играл ключевую роль в водоснабжении старогородской части Ташкента.

Канал Калькауз играл ключевую роль в водоснабжении старогородской части Ташкента. - Sputnik Узбекистан
5/11

Канал Калькауз играл ключевую роль в водоснабжении старогородской части Ташкента.

Между улицами Карасай и Сагбан, рядом с мечетью Хазрати Имам находится один из самых красивых и уникальных кварталов старого города. Корреспондент Sputnik прогулялся по старой махалле, где протекает канал Калькауз.

Между улицами Карасай и Сагбан, рядом с мечетью Хазрати Имам находится один из самых красивых и уникальных кварталов старого города. Корреспондент Sputnik прогулялся по старой махалле, где протекает канал Калькауз. - Sputnik Узбекистан
6/11

Между улицами Карасай и Сагбан, рядом с мечетью Хазрати Имам находится один из самых красивых и уникальных кварталов старого города. Корреспондент Sputnik прогулялся по старой махалле, где протекает канал Калькауз.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сюда любят водить гостей города, чтобы показать старинный Ташкент. Между собой ташкентцы называют это место "ташкентской Венецией".

Сюда любят водить гостей города, чтобы показать старинный Ташкент. Между собой ташкентцы называют это место &quot;ташкентской Венецией&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сюда любят водить гостей города, чтобы показать старинный Ташкент. Между собой ташкентцы называют это место "ташкентской Венецией".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сохранившаяся аутентичность махаллей в контрасте с современными постройками мегаполиса создает особый шарм и атмосферу.

Сохранившаяся аутентичность махаллей в контрасте с современными постройками мегаполиса создает особый шарм и атмосферу. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сохранившаяся аутентичность махаллей в контрасте с современными постройками мегаполиса создает особый шарм и атмосферу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Здесь можно увидеть традиционный Ташкент, каким он был несколько веков назад. Если бы не машины на тихих улочках и кондиционеры на фасадах домов — могло бы показаться, что вы попали во времена Алишера Навои.

Здесь можно увидеть традиционный Ташкент, каким он был несколько веков назад. Если бы не машины на тихих улочках и кондиционеры на фасадах домов — могло бы показаться, что вы попали во времена Алишера Навои. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Здесь можно увидеть традиционный Ташкент, каким он был несколько веков назад. Если бы не машины на тихих улочках и кондиционеры на фасадах домов — могло бы показаться, что вы попали во времена Алишера Навои.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Это место вызывает большой интерес среди туристов, так как подобные районы с каждым годом становятся меньше.

Это место вызывает большой интерес среди туристов, так как подобные районы с каждым годом становятся меньше. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Это место вызывает большой интерес среди туристов, так как подобные районы с каждым годом становятся меньше.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Ташкентская Венеция" наполнена атмосферой спокойствия и тишины.

&quot;Ташкентская Венеция&quot; наполнена атмосферой спокойствия и тишины. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Ташкентская Венеция" наполнена атмосферой спокойствия и тишины.

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