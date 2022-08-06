Фото: "Ташкентская Венеция" или жизнь вдоль древнего арыка
В Ташкенте нет ни одной реки, но город прорезан сетью каналов и арыков.
В Ташкенте нет ни одной реки, но город прорезан сетью каналов и арыков.
Один из таких каналов – Калькауз, который является правым отводом канала Бозсу. Он проходит по историческому центру Ташкента, то есть его "старогородской части".
Один из таких каналов – Калькауз, который является правым отводом канала Бозсу. Он проходит по историческому центру Ташкента, то есть его "старогородской части".
Калькауз создан в VI—VII веках, и является одним из самых древних каналов Ташкента.
Калькауз создан в VI—VII веках, и является одним из самых древних каналов Ташкента.
Легенды связывают его появление с героем Фирдоуси Кайкавусом, который, согласно преданиям, был основателем города.
Легенды связывают его появление с героем Фирдоуси Кайкавусом, который, согласно преданиям, был основателем города.
Канал Калькауз играл ключевую роль в водоснабжении старогородской части Ташкента.
Канал Калькауз играл ключевую роль в водоснабжении старогородской части Ташкента.
Между улицами Карасай и Сагбан, рядом с мечетью Хазрати Имам находится один из самых красивых и уникальных кварталов старого города. Корреспондент Sputnik прогулялся по старой махалле, где протекает канал Калькауз.
Между улицами Карасай и Сагбан, рядом с мечетью Хазрати Имам находится один из самых красивых и уникальных кварталов старого города. Корреспондент Sputnik прогулялся по старой махалле, где протекает канал Калькауз.
Сюда любят водить гостей города, чтобы показать старинный Ташкент. Между собой ташкентцы называют это место "ташкентской Венецией".
Сюда любят водить гостей города, чтобы показать старинный Ташкент. Между собой ташкентцы называют это место "ташкентской Венецией".
Сохранившаяся аутентичность махаллей в контрасте с современными постройками мегаполиса создает особый шарм и атмосферу.
Сохранившаяся аутентичность махаллей в контрасте с современными постройками мегаполиса создает особый шарм и атмосферу.
Здесь можно увидеть традиционный Ташкент, каким он был несколько веков назад. Если бы не машины на тихих улочках и кондиционеры на фасадах домов — могло бы показаться, что вы попали во времена Алишера Навои.
Здесь можно увидеть традиционный Ташкент, каким он был несколько веков назад. Если бы не машины на тихих улочках и кондиционеры на фасадах домов — могло бы показаться, что вы попали во времена Алишера Навои.
Это место вызывает большой интерес среди туристов, так как подобные районы с каждым годом становятся меньше.
Это место вызывает большой интерес среди туристов, так как подобные районы с каждым годом становятся меньше.
"Ташкентская Венеция" наполнена атмосферой спокойствия и тишины.
"Ташкентская Венеция" наполнена атмосферой спокойствия и тишины.