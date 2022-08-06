Фото: "Ташкентская Венеция" или жизнь вдоль древнего арыка

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Здесь можно увидеть традиционный Ташкент, каким он был несколько веков назад. Если бы не машины на тихих улочках и кондиционеры на фасадах домов — могло бы показаться, что вы попали во времена Алишера Навои.